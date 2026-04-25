Znanost in tehnologija

Robot postal tekmec: Ace preseneča športnike

Tokio, 25. 04. 2026 07.00 pred 44 minutami 3 min branja 10

N.V.
Robot Ace pri igri namiznega tenisa

Japonski tehnološki gigant Sony je razvil nekaj prav posebnega, in sicer robota, ki je tako spreten v igranju namiznega tenisa, da predstavlja velik izziv celo vrhunskim igralcem. Igre se je robot naučil s pomočjo umetne inteligence, a mu pri igranju pomagajo tudi nekatere nečloveške zmogljivosti.

Napredek umetne inteligence omogoča robotu z loparjem, da včasih premaga tudi človeka, poroča AP News. Robot po imenu Ace se je namreč preizkusil tudi proti profesionalnim športnikom in se izkazal kot dober nasprotnik. V dvobojih s štirimi visoko usposobljenimi igralci je Ace po navedbah Sonyja decembra premagal vse razen enega. Med tistimi, ki so tekmovali proti njemu, sta bila tudi japonska profesionalna igralca Minami Ando in Kakeru Sone.

Drug vrhunski igralec, Kinjiro Nakamura, ki je nastopil na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992, je raziskovalcem po opazovanju igre Acea dejal, da "nihče drug ne bi bil sposoben tega narediti".

Ima sicer nekatere zmogljivosti, ki jih ljudje nimamo, kot so devet kamer, razporejenih okoli igrišča za namizni tenis, in izjemna sposobnost sledenja žogici. Robot se je igre naučil s pomočjo metode umetne inteligence, znane kot učenje s krepitvijo (reinforcement learning).

"Robota ni mogoče ročno programirati za igranje namiznega tenisa. Igrati se mora naučiti iz izkušenj," je dejal raziskovalec Sonyja AI Peter Dürr, soavtor študije, objavljene v sredo v znanstveni reviji Nature.

FOTO: AP

Na sedežu podjetja Sony v Tokiu so za namen izvedbe poskusov zgradili dvorano za namizni tenis, ki ustreza olimpijskim standardom, da bi profesionalnim in drugim visoko usposobljenim športnikom omogočili enakovredne pogoje v dvoboju z robotom. In nekateri športniki so priznali, da jih je Ace zelo presenetil s svojo spretnostjo.

Na Sonyju pravijo, da je to "prvič, da je robot dosegel raven človeške, strokovne igre v široko igranem tekmovalnem športu v fizičnem svetu, kar predstavlja dolgoletni mejnik za raziskave umetne inteligence in robotike."

Po meri izdelani robot ima osem sklepov, ki usmerjajo njegove gibe oziroma stopnje svobode, kar mu omogoča, da pravilno postavi lopar, izvede udarce in hitro reagira na nasprotnikove izmenjave žog.

"Hitrost je danes res ena temeljnih težav v robotiki, še posebej v scenarijih ali okoljih, ki niso fiksna," je v intervjuju za AP povedal Michael Spranger, predsednik Sony AI.

"Vidimo veliko robotov v tovarnah, ki so zelo, zelo hitri," je dejal Spranger. "Toda vedno znova izvajajo enako gibanje. S to tehnologijo pa pokažemo, da je dejansko mogoče robote naučiti, da so zelo prilagodljivi, tekmovalni in hitri v negotovih okoljih, ki se nenehno spreminjajo."

Takšna tehnologija bi po njegovem mnenju lahko predstavljala tudi vlogo v proizvodnji in drugih industrijah. 

Kako blizu človeku je lahko robot?

Spranger je dejal, da je pomembno, da raziskovalci robotu ne dajejo prevelike in nepoštene prednosti ter da njegovo hitrost, doseg rok in zmogljivosti približajo izkušenemu športniku, ki trenira vsaj 20 ur na teden. Robot igra po uradnih pravilih namiznega tenisa na igrišču običajne velikosti.

"Zelo enostavno je narediti nadčloveškega robota za namizni tenis," je pojasnil Spranger. "Narediš stroj, ki žogico vsrka in jo izstreli veliko hitreje, kot jo človek lahko vrne. A to ni cilj. Cilj je doseči določeno primerljivost, določeno stopnjo poštenosti do človeka ter zmagovati na ravni umetne inteligence, torej pri odločanju, taktiki in do neke mere tudi spretnosti."

FOTO: AP

To pomeni, da "robot ne more zmagati zgolj s tem, da udari žogico hitreje, kot bi to lahko kdajkoli storil človek, temveč mora zmagati z dejanskim igranjem igre."

Raziskovalci umetne inteligence že dolgo uporabljajo namizne igre, kot je šah, da bi preverili njihovo zmogljivost. A prenos umetne inteligence iz simuliranih okolij v fizični svet že dolgo velja za zlati standard pri razvoju robotov.

Sicer pa Sony ni prvi, ki se je poigral z možnostjo robota za namizni tenis. John Billingsley je leta 1983 pomagal utreti pot takšnim poskusom v članku z naslovom "Robot Ping-Pong". V zadnjem času se je s tem športom ukvarjala tudi Googlova enota za raziskave umetne inteligence DeepMind.

Čeprav je dosežek impresiven, je Billingsley dejal, da Sonyjeve zmogljivosti računalniškega vida in zaznavanja gibanja človeku skoraj ne dajejo možnosti za zmago.

KOMENTARJI10

Matjaz 1
25. 04. 2026 08.26
Lepo robot postal tekmec.Katera mo...a to lahko primirja.
progresivnidaveknastanovanja
25. 04. 2026 08.17
to robotu podobno ni, je prej cnc stružnica. Je pa hitra. Bolj je presenetljivo učenje vseh načinov udarcev. Da bi pa to bil robot je pa še svetlobna leta od tega. Moral bi imeti 10 kg, biti enake oblike kot človek in najmanj toliko gibljiv.
macolagobec
25. 04. 2026 08.28
Jah, razvoj je šel od loparja navzdol. Normalno, da bodo ta "loparski del" enkrat namontirali na dvonožen robot, ki se bo moral gibati drugače kot po trdnih in natančnih vodilih. In to bo zelo hitro.
Aijn Prenn
25. 04. 2026 08.32
CNC stružnica s popoldanskim hobijem - igranje namiznega tenisa.
Respublica Butalis
25. 04. 2026 08.13
Nekega daljnega dne bodo Olimpijske igre Robotov. Brez veze ? Brez duše.
macolagobec
25. 04. 2026 08.29
Ja, jim bo moral Rupar pregledat mednožje, da bo ugotovil ali je osebek "original" al pa je Ai ponaredek, lol.
Aijn Prenn
25. 04. 2026 08.33
Ruparju že počasi pojenjajo senzorične sposobnosti in bo prej ali slej neuporaben za tovrstna testiranja.
Watcherman
25. 04. 2026 08.10
In za vas nimamo napredne tehnologije kajne?
Matjaz 1
25. 04. 2026 08.26
Kaj to je napredna tehnologija.
Aijn Prenn
25. 04. 2026 08.34
Ne, to ni napredna tehnologija. Še pred par leti bi to veljalo za čudež, danes je pa že realnost.
