Robot za sesanje prahu ali robot za sesanje podatkov

Robotski sesalnik iRobot je za nekatere simbol napredka, za druge simptom bolezni človeštva. Brez dvoma pa je robotizacija naš vsakdan naredila udobnejši in noben robot ni bil pri tem vtisu tako uspešen kot iRobot. Podjetje je pred 32 leti ustanovil avstralski robotik Rodney Brooks s svojima študentoma na slovitem inštitutu MIT, tehnologijo pa je potegnil iz svojih raziskav za NASO in ameriško vojsko.

Prejšnji mesec je prodajni gigant Amazon objavil namero, da kupi iRobot za 1,656 milijarde evrov. Če bo dobil dovoljenje za nakup, bo dobil dostop do naših domov – za kakšno ceno? Pritisk na zaslon – "Posesaj vse" je vse, kar želimo vedeti o Roombi j7+. Seveda, vsake toliko se začne pritoževati, da je treba zamenjati vrečko in kakšna Roomba zna biti še posebno sitna in išče pozornost, še ko je vrečka nova in ko naj bi našla kakšen zastoj, a povečini se izkaže, da ima kot vsak robot svoje muhe. Že od prvih filmov Vojne zvezd poznih sedemdesetih se ne spomnim veliko ljudi, ki ne bi želelo imeti svojega R2-D2. Danes imamo tovrstnih robotov v hiši celo vrsto. Od tistih, ki naredijo testo za potico, do drugih, ki odpirajo senčila, okna in strehe. Dejansko pa ni nobeden prinesel takšnega miru v naša domovanja kot robotski sesalniki. Prepiri, kdo bo sesal in pomil domovanje, so minili. Nastaviš urnik sesanja in pomivanja in na robota pozabiš. A robot ne pozabi nate.

icon-expand iRobot Roomba i7+ FOTO: iRobot

Danes je vse, kar spustimo v svoj dom s kamero, senzorji in priključkom na svetovni splet, ranljivo. Ne smemo si zatiskati oči, da je varnost popolna; kot pri vsakem sefu je samo vprašanje časa, motiva in sredstev, ali nam lahko vlomijo v dom. Fizično ali digitalno. Pri iRobotu zagotavljajo, da nobenih podatkov ne posredujejo tretjim osebam. Umetna inteligenca pa kamero avtomatsko zamegli, ko prepozna človeške obraze, povrh pa je kot snemanja usmerjen v tla. Kamera na Roombi je namreč namenjena izogibanju žic v naših domovih in iztrebkov ljubljenčkov. Nihče si namreč ne želi razmazanih daril ob sesanju robotov in na vseh testih osnovno poslanstvo čiščenja iRobot opravi zares z odliko.

A nihče si seveda niti ne želi posnetkov iz svojih domov v tujih rokah. Navkljub vsej kriptirani poti in shrambi podatkov pa dandanes popolne kibernetske varnosti ni. V zadnjih tednih pa je skrbnike zasebnosti posebej vznemirila nameravana prodaja iRobota Amazonu. Več kot 20 organizacij za pravice in zasebnost podatkov je v petek poslalo pismo ameriški zvezni komisiji za trgovino, v katerem je agencijo pozvalo, naj prepreči Amazonov prevzem iRobota. Tega je označilo za grožnjo zasebnosti in konkurenci. "Če bi Amazonu dovolili, da prevzame konkurenčno podjetje s pametnimi napravami za dom z dostopom do neverjetno podrobnih podatkov o potrošnikih, bi to ogrozilo pošteno konkurenco in odprte trge, hkrati pa bi ogrozilo zasebnost potrošnikov," pišejo v pismu. FTC naj bi zato preučevala nakup Amazonovega iRobota.

icon-expand iRobot Roomba FOTO: iRobot

Amazon tako ne bi postal tretja oseba s precejšnjo količino potrošniških podatkov, ampak kar lastnik, pravijo poznavalci. Sesalniki Roomba zagotavljajo podrobnosti, kot so razporeditev prostorov, število sob v hiši in postavitev pohištva. "Velikost vaših sob, debelina vaše preproge – te informacije so zelo koristne," razloži britanski analitik Bill Ray. "S takšnimi stvarmi lahko veliko poveš o človeku." Amazon bi namreč s prevzemom najboljših sesalcev izrinil konkurenco, kot jo je z nakupom internetnih hišnih zvoncev Ring. Asistent Alexa naj bi z Roombo tako povsem zavladal našim domovanjem. "Ljudje so navajeni razmišljati o tem, ali Alexa prisluškuje njihovi hiši ali kaj zvonec Ring zajema zunaj, vendar se morda ne zavedajo, da lahko obstoj kamere na njihovem sesalniku povzroči iste vrste skrbi," je za Washington Post dejal Tom Williams, računalniški strokovnjak z univerze v Koloradu.

icon-expand iRobot Roomba FOTO: iRobot