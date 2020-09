Natakarje so ponekod zamenjali roboti. Vsaj v južnokorejski prestolnici Seul, kjer v vse več restavracijah goste postrežejo inteligentni stroji. Gostinci se za futuristične pomočnike odločajo, da bi zmanjšali stik med natakarji in strankami. Zabavno in primerno za ta čas, so navdušeni gosti, še posebej najmlajši, ki z odprtimi usti opazujejo samovozeče robote, ki vijugajo med mizami.