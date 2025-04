Roboti proti ljudem: Kitajska izvedla prvi polmaraton

Roboti, ki so na prvem polmaratonu, izvedenem na Kitajskem, tekmovali proti ljudem, so morali biti podobni ljudem, morali so znati hoditi ali teči, kolesa pa niso bila dovoljena. Nekateri roboti, ki so sodelovali, so bili visoki le dober meter, medtem ko so bili drugi visoki okoli 1,8 metra, poroča Sky News.

Med roboti je zmagal robot Tiangong Ultra, ki je ciljno črto prečkal po dveh urah n 40 minutah teka, najuspešnejši moški pa je za polmaraton potreboval uro in dve minuti.