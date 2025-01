'Robotska prijateljica' Aria za 170 tisočakov, 20-sekundna zobna ščetka ...

Na sejmu zabavne elektronike (CES) so duhove znova burile čudaške, napredne, presenetljive in tudi nepredstavljive tehnološke inovacije. Med njimi je bila tudi "roborska prijateljica", ki se bori proti epidemiji osamljenosti, vse pogostejšemu pojavu od pojava covida-19.

Robota, ki so ga poimenovali Aria, bi lahko po njegovih besedah uporabili tudi v ustanovah za oskrbo starejših, saj si bo zapomnil in posredoval potrebne zdravstvene podatke, kot na primer podatek o tem, kdaj je treba vzeti zdravila. Dodal pa bi lahko še "občutek povezanosti z robotom, ki je videti kot človek in ki ga poganja umetna inteligenca".

Eden od moških, ki se je sprehodil mimo stojnice, je pripomnil: "Končno sem našel dekle, ki se ne prepira." A Kigel je poudaril, da ne gre za robota, ki je namenjen spolnosti. "Če bi oseba poskušala imeti z robotom spolni odnos, bi ga lahko stresel električni tok," je dodal.

Robot je na voljo v različnih cenovnih razredih; cena robotov brez telesa, ki imajo le glavo in trup, se začne pri 9700 evrih, drugi, ki se za namene potovanja razstavijo na manjše dele, stanejo 147.000 evrov, cena robotov polne velikosti in s polnim telesom, ki se lahko tudi premikajo in ki jih poganja umetna inteligenca, pa se začne pri 170.000 evrih.

Puhast robotek in mačka, ki piha na vročo hrano ali pijačo

Ni pa bila Aria edini robot, ki so ga podjetja predstavila na CES-u. Podjetje Yukai Engineering iz Tokia je pokazalo dva bolj prikupna robota. Namen puhastega robota z imenom Mirumi je razveseljevanje uporabnika in ljudi okoli njega, so povedali v podjetju. Glavo naj bi premikal kot dojenček, ki opazuje okolico, pripne pa se lahko tudi na torbice.