Rover Vztrajnost potrdil obstoj starodavnega jezera na Marsu

Rover Vztrajnost je februarja letos pristal na Marsu v kraterju, za katerega so znanstveniki sumili, da ga je bilo nekoč starodavno jezero, ki ga je napajala reka in v njem odlagala usedline. Fotografije, ki jih je posnel rover, so njihovo teorijo potrdile. Nove ugotovitve pa bodo zdaj znanstvenike vodile pri iskanju dokazov o morebitnem preteklem življenju na tem planetu.

Oblika spodnjih treh plasti kraterja potrjuje, da je bila tam nekoč prisoten enakomeren pretok vode. To kaže, da je bil Mars pred 3,7 milijardi let "dovolj topel in vlažen, da podpira hidrološki cikel", poroča The Guardian. Nasina astrobiologinja Amy Williams je z ekipo odkrila podobnosti med rečnimi deltami na Zemlji in pečinami, ki so vidne na dnu kraterja na Marsu.

V plasteh usedlin bodo znanstveniki zdaj iskali sledi že davno izumrlega življenja na Marsu. V plasteh bodo zdaj iskali biosedimente. V prihodnjih letih bo rover zbral 30 vzorcev kamnov in zemlje, ki jih bodo nato znanstveniki na Zemlji lahko tudi analizirali.