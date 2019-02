Konec misije Opportunity: 'Prišel je čas, da se poslovimo'

Rover Opportunity je januarja 2004, skupaj z dvojčkom roverjem Spirit, pristal na četrtem planetu od Sonca, na ravnici Meridiani Planum. Njegova misija naj bi trajala zgolj 90 dni, a Oppy, kot so ga ljubkovalno poimenovali, je nato rdeči planet raziskoval kar 15 let.

Junija lansko leto je Opportunity zajelo močno peščeno neurje in Oppy je za vedno ugasnil. Nasa je sicer še več mesecev zatem skušala z njim navezati stik – upali so, da si bo rover, ki ga je poganjala sončna energija, znova opomogel, ko bo posijalo sonce, a zaman."V zadnjih osmih mesecih smo se hrabro trudili, da bi ponovno obudili rover, da bi dobili signal,"je pojasnil vodja projekta John Callas . "Prišel je čas, da se poslovimo."

V zgodovino raziskovanja Marsa se bo Oppy zagotovo zapisal predvsem kot rover, ki je odkril dokaze, da je bil Mars v svoji daljni preteklosti popolnoma drugačen kot dandanašnji zamrznjen peščeni planet. Na Marsu je bilo nekoč vlažno in toplo, zaradi česar bi tu lahko obstajalo oziroma se razvilo življenje – in to prav v času, ko se je življenje prvič pojavilo na Zemlji. Do istih ugotovitev je ločeno prišel tudi dvojček Spirit. Od vseh krajev na Marsu, ki jih je raziskoval Oppy, je imel krater Endeavour najbolj prijazne pogoje za morebitno mikrobno življenje v preteklosti.

Njegove kamere so posnele tudi številne majhne 'kroglice', ki se jih je zaradi oblike, velikosti oprijelo ime 'borovnice', vsebovale naj bi velike količine hematita, enega od mineralov železovega oksida.