Rover Perseverance na Marsu proizvedel kisik

Nasin rover Perseverance je uspel s posebnim instrumentom, ki se nahaja v njem, nekaj ogljikovega dioksida iz ozračja Marsa pretvoriti v kisik, je sporočila ameriška vesoljska agencija. Kaj takega se je prvič zgodilo na drugem planetu, je sporočila Nasa, ki v tem vidi dobre možnosti za človeško raziskovanje planeta v prihodnosti.

Rover Perseverance še naprej piše zgodovino. Predstavitev tehnologije se šele začenja, a bi lahko utrla pot znanstveni fantastiki, da postane znanstveno dejstvo, so novost predstavili na Nasini spletni strani. "To je pomemben prvi korak pri pretvorbi ogljikovega dioksida v kisik na Marsu,"je ocenil predstavnik Nase Jim Reuters. Tehnologijo v ta namen so na Marsu poskusno uporabili v torek, prihodnje različice uporabljenega eksperimentalnega instrumenta pa bi lahko utrle pot človeškemu raziskovanju Marsa v prihodnosti.

icon-expand Instrument na roverju Perseverance, ki na Marsu ogljikov dioksid pretvarja v kisik. FOTO: NASA

Instrument bi omogočil, da bi kisik proizvajali in shranjevali na rdečem planetu. Tako ne bi bilo treba z Zemlje na Mars transportirati ogromnih količin kisika, ki so potrebne za gorivo raket in s tem za pot astronavtov nazaj domov."Takšne naprave bodo morda nekega dne zagotovile tudi zrak za dihanje astronavtov," so optimistični pri Nasi.

Instrument razcepi molekule ogljikovega dioksida Instrument, ki ga je rover uporabil za tvorbo kisika, je pravzaprav škatla v velikosti avtomobilskega akumulatorja, ki se nahaja v roverju. S pomočjo elektrike in kemije razcepi molekule ogljikovega dioksida, ki jih sestavljajo po en atom ogljika in dva atoma kisika. Stranski proizvod procesa je ogljikov monoksid. V prvem poskusu je instrument proizvedel pet gramov kisika, ki zadostuje za okoli 10 minut normalnega dihanja astronavta. Pristojni inženirji bodo sedaj poskušali okrepiti njegove zmogljivosti. Glede na zasnovo naj bi bil instrument zmožen proizvesti do 10 gramov kisika na uro.

