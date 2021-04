Nasa objavila nov panoramski 'selfie' roverja Radovednost

Nasin rover Radovednost, eden od petih roverjev, ki se potikajo po Marsu, je na Zemljo poslal nov navdušujoč panoramski posnetek svojega doma od leta 2012.

Rover Radovednost na posnetku, ki ga je delila Nasa, pozira pred 'Mount Mercoujem', šest metrov visoko skalno formacijo na rdečem planetu. Osupljiva panorama Marsa v visoki ločljivosti je sestavljena iz 60 posnetkov, ki jih je naredila kamera na roverjevi robotski roki in z 11 posnetkov kamere, ki se nahaja na roverjevi 'glavi', so sporočili z Nase.

Nasin rover Radovednost, ki so ga v vesolje poslali 26. novembra 2011, je 6. avgusta 2012 dosegel Mars. Po odmevnem pristanku v območju kraterja Gale je raziskoval teren, fotografiral in vrtal v skale, glavna naloga misije pa je bila iskanje dokazov, da so oziroma so bili na Marsu pogoji za življenje.

Na Zemljo je posredoval ogromno podatkov. Svojo misijo je odlično opravil, saj je našel dokaze, da je na rdečem planetu nekoč tekla voda in da bi tam lahko živeli mikroorganizmi. Nasa je opozorila, da to ne potrjuje, da je na Marsu nekdaj bilo življenje, pač pa le, da so obstajali pogoji. Slednje je pokazala analiza prahu, ki je vseboval žveplo, dušik, vodik, kisik, fosfor in ogljik, ki so podlaga za obstoj življenja.

No, za iskanje sledi življenja na rdečem planetu je precej bolje opremljen najbolj dovršen rover Vztrajnost, ki je zadnji priletel na Mars. Skoraj sedem mesecev po vzletu na Mars je rover Vztrajnost (Perseverance) končno pristal pri kraterju Jezero. To je peti Nasin rover, ki mu je uspel pristanek na Marsu. Rover Vztrajnost bo iskal sledi nekdanjega življenja, pa tudi zanimive vzorce kamnin, in jih 'pospravil' na kup, ki ga bo naslednja misija leta 2025 predvidoma pripeljala na Zemljo. Tako bomo lahko v laboratorijih na Zemlji analizirali vzorce kamnin z Marsa, kar bo, kot napovedujejo strokovnjaki, izjemen dosežek znanosti.