Rover začel pisati zgodovino na Marsu: 'Lahko najdemo dokaze preteklega življenja'

To je peti rover na Marsu. Kot je povedal astronom Tomaž Zwitter, pričakujejo, da bi lahko rover tokrat res odkril kaj zanimivega, saj je na krovu vse narejeno za to, da najde morebitne sledi nekdanjega tamkajšnjega življenja. Poleg tega bodo prvič iz ogljikovega dioksida v Marsovi atmosferi poskušali proizvajati kisik. To znajo Zemlji početi rastline, na Marsu pa bodo to seveda poskusili doseči kemično. To bi koristilo ljudem, pojasnjuje astronom.

"Lahko se zgodi, da najdemo dokaze, da je bilo nekoč na Marsu življenje, nedvomno kvečjemu na ravni mikrobov. Če je na Marsu še kaj zanimivega, pa po drugi strani to pomeni, da je kaj zanimivega še marsikje. In to je stvar, ki nas resnično zanima."

Da je lahko začel svojo zgodovinsko misijo, ki bo trajala približno dve leti, pa je moral prestati sedem minut groze. To je obdobje od vstopa v atmosfero do pristanka na površju, ko lahko gre marsikaj narobe. Kot je za oddajo 24UR ZVEČER pojasnil astronom Tomaž Zwitter, gre za tvegano početje: "Do Marsa pridete s petimi kilometri na sekundo, potem pa je treba vozilo čisto mehko položiti na površino. Tam lahko piha veter, ki vas lahko zanese s poti. Treba je odpreti padalo ... To je cela vrsta korakov, kako izvesti takšen pristanek. Sedem minut traja postopek – torej odkar se ločite od domače ladje do takrat, ko najprej zavirate. Za padali pride raketna faza, ko žerjav spusti vozilo na žicah na tla in potem odleti proč. Vse mora iti prav in mesto, kjer so pristali tokrat, je še posebej nevarno."

Nasa načrtuje, da bo tam opravil nekaj kratkih testnih poletov. Ti so mišljeni kot eksperiment in bi, če bi se tehnologija izkazala za uspešno, znanstvenikom lahko dali nov pogled na rdeči planet, saj bi lahko taki helikopterji dosegli mesta, ki so prestrma oziroma nedostopna za rover. V daljni prihodnosti bi lahko celo pomagali astronavtom pri raziskovanju Marsa, so optimistični pri Nasi.

S seboj pa je rover pripeljal tudi mini helikopter in če bo uspešen, bo to prvič, da bo na drugem planetu nekaj letelo. Poimenovali so ga Ingenuity, pritrjen je bil na roverjevo podvozje, tehta pa le 1,8 kilograma, zato je dosežek že to, da lahko leti. Ali bo uspešno letel tudi na Marsu, bo znano čez nekaj dni.

45 kilometrov dolg krater Jezero, kjer je pristal rover, leži severno od Marsovega ekvatorja, ime pa je dobil leta 2007, ko ga je poimenovala Mednarodna astronomska zveza (IAU), ki kraterje imenuje po majhnih mestih ali vaseh sveta. Nasa si je Jezero kot cilj za rover Vztrajnost izbrala novembra 2018. Prebivalci kraja Jezero v BiH so ponosni, saj je krater, kjer je pristal rover, poimenovan po njihovem kraju Jezero. Kot je pojasnil Zwitter, "je bil to krater, zalit z jezerom, potem pa je v nasipu nastala luknja, voda je odtekla in naredila iztočno poplavno sipino. Pristali so na tej sipini, kajti če je bilo v tej vodi kaj zanimivega, se pravi mikrobi, jih je tam odložilo in jih bodo tam tudi našli."

Gre za bližino kraterja, ki je posejana z raznimi balvani in podobnim. Če pristanete na balvanu, se seveda vozilo obrne in zgodbe je konec. Vozilo je moralo samo odločati, razpoznati teren in najti nekaj varnih kvadratnih metrov za pristanek, je pojasnil Zwitter.

Predvidoma bo nova misija leta 2025 vzorce, ki jih bo zbral rover, pripeljala na Zemljo

Oceno Elona Muska, da bo človek na Mars poletel že leta 2025, je Zwitter označil za preveč ambiciozno – kot pravi, bi sam k tej številki dodal še desetletje. Ljudje so namreč po njegovih besedah neugoden tovor in najprej bodo po njegovem mnenju dokončali roverjevo misijo: "Ta nabira vzorce s površja Marsa in jih bo naložil na kup. Ta kup bo poiskala naslednja misija na Mars, ki je predvidena za leto 2025, in ga bo odpeljala na Zemljo, kjer ga bodo analizirali. Nekaj čisto drugega je te zanimive vzorce, pobrane s površja Marsa, pripeljati na Zemljo in jih analizirati v naših laboratorijih." Kot so pojasnili pri Nasi, bi lahko vzorce tu pregledali in natančneje raziskali s pripomočki, ki so preveliki in prezapleteni za misije na Mars. Tako bi lahko dobili veliko več uporabnih in koristnih informacij, kot jih lahko zagotovi celo najbolj dovršeni rover.

Zwitter je sicer optimističen:"Lahko se zgodi, da najdemo dokaze, da je bilo nekoč na Marsu življenje, nedvomno kvečjemu na ravni mikrobov. Če je na Marsu še kaj zanimivega, pa to po drugi strani pomeni, da je kaj zanimivega še marsikje. In to je stvar, ki nas resnično zanima."