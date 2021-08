Kitajski rover se je 'pregrizel' že čez 800 metrov neprijaznega Marsovega površja

Žurong, ki nosi ime po bogu ognja iz kitajske mitologije, pa se že več tednov pridno in vztrajno prebija čez površje četrtega planeta v našem Osončju. Na njem je pristal sredi maja in se namenil na tri mesece dolgo misijo iskanja znamenja življenja na Marsu – podobno, kot to počne ameriška vesoljska agencija Nasa.

Na Zemljo je kmalu po pristanku poslal prve fotografije, po 800 prepotovanih metrih pa so zdaj Kitajci objavili nove posnetke. Te je posnela kamera, ki nadzoruje izogibanje oviram na zadnjem delu robotskega vozila, prikazujejo pa, kako se rover prebija čez območje, polno kamenja, udarnih kraterjev in sipin.

Žurong svojo misijo na končnem cilju opravlja že 82 marsovskih dni – ti trajajo 39 minut dlje kot zemeljski – v orbiti pa je skupno že 379 dni in še vedno deluje brezhibno, poroča Associated Press.

Kitajski rover so v vesolje namreč poslali 23. julija lani, do Marsa pa je potoval sedem mesecev. Ima šest koles in je težak 240 kilogramov, opremljen pa je s šestimi znanstvenimi instrumenti, s katerimi skuša odkriti življenje na tem planetu.