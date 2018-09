Roverja poslala posnetek sveta, ki ga ni videl še nihče

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Japonska roverja, ki sta po 300 milijonih kilometrih in treh letih in pol na poti pristala na asteroidu Ryugu, tam že pridno delata. Na Zemljo sta poslala prve fotografije pa tudi posnetek s površja. Strokovnjaki so prepričani, da bomo z njuno pomočjo dobili odgovore o tem, kako je nastalo Osončje.