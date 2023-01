Rusija bo po astronavte poslala drug Sojuz, izstrelitev bo 20. februarja

Do puščanja je prišlo zaradi drobne luknjice v zunanjem radiatorju kapsule Sojuz MS-22, ki je trenutno zasidrana na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in naj bi tri člane posadke nazaj na Zemljo pripeljala marca. "Odprava Sergeja Prokopjeva, Dmitrija Petelina in Francisca Rubia na ISS se podaljšuje. Na Zemljo se bodo vrnili v Sojuzu MS-23," so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskosmos in dodali, da bo izstrelitev Sojuza MS-23 20. februarja 2023 v načinu brez posadke. Sojuz MS-22 pa se bo na Zemljo vrnil brez posadke, so pojasnili v Roskosmosu, kjer niso izključili možnosti, da bi ga "v primeru posebej kritičnih razmer na ISS" uporabili za prevoz astronavtov.