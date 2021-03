Rusija in Kitajska gradita skupno vesoljsko postajo

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Rusija in Kitajska sta se dogovorili za novo sodelovanje na področju raziskovanja vesolja. Državi sta podpisali memorandum o skupni gradnji vesoljske postaje, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Ob tem so v Moskvi sporočili, da bo lunarna postaja zasnovana kot "kompleks eksperimentalnih raziskovalnih objektov, ustvarjenih na Lunini površini in/ali v njeni orbiti", na voljo pa bo tudi drugim zainteresiranim državam in mednarodnim partnerjem.