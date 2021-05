Rusija za milijone evrov pošilja v vesolje milijarderja in filmarje

Maezawa in Hirano bosta prva japonska turista na ISS.

Maezawa in Hirano bosta poletela z raketo sojuz z izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu predvidoma 8. decembra."Zelo sem radoveden, kakšno je življenje v vesolju. Načrtujem, da bom to odkril in delil s svetom na mojem YouTube kanalu,"je sporočil milijarder, ki načrtuje tudi polet okoli Lune skupaj z osmimi osebami na raketi podjetja SpaceX.

Maezawa in Hirano se bosta začela uriti za polet junija v centru za urjenje Jurija Gagarinav ruskem Vesoljskem mestu blizu Moskve. Zdravniške preglede sta že opravila. Cena ni znana, ameriška revija Forbes pa ugiba, da tovrstna zadeva stane med 17 do 29 milijonov evrov na osebo.