Rusija v orbito izstrelila rekordnih 55 satelitov

Ruska raketa sojuz je malo po polnoči po srednjeevropskem času s kozmodroma Vostočni v orbito ponesla 55 satelitov. Kot je pojasnil Roskozmos, je bilo izstreljenih 51 ruskih satelitov, po en rusko-kitajski in rusko-zimbabvejski satelit, pa tudi dva iranska satelita.

Po navedbah Teherana je Rusija prvič v vesolje izstrelila zasebno izdelana iranska satelita. Satelita, imenovana Kosvar in Hodhod, je namreč zasnovalo in izdelalo iransko podjetje Omid Faza, namenjena pa sta spremljanju okolja in komunikacijam na oddaljenih območjih.

Do izstrelitve satelitov sicer prihaja v času, ko Rusija in Iran poglabljata medsebojne politične, gospodarske in vojaške odnose, zlasti zaradi vojne v Ukrajini in dogajanja na Bližnjem vzhodu.