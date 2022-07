Rusija zapušča Mednarodno vesoljsko postajo: Ustvarili bomo svojo

Odločitev o izstopu je sprejel novoimenovani generalni direktor ruske vesoljske agencije Roscosmosa, Yuri Borisov. Borisov je naznanil, da bo Rusija od leta 2024 v vesolju nastopala sama, poročajo tuji mediji. V Moskvi namreč želijo ustvariti svojo vesoljsko postajo, ta projekt pa bo postal njihova prednostna naloga. Ob tem je Borisov zagotovil, da bodo v Roscosmosu pred odhodom izpolnili obveze, ki jih vežejo do preostalih partnerjev Mednarodne vesoljske postaje (ISS): Kanade, ZDA, Japonske in Evropske unije.

Več ruskih vesoljskih strokovnjakov je opozorilo, da bi bila gradnja nove postaje zelo zahteven in dolgotrajen projekt, morda celo prezahteven za Rusijo. Glavni oblikovalec pri ruskem proizvajalcu vesoljskih plovil Energija Vladimir Solovjov je dodal, da Rusija ne bi smela hiteti z odhodom iz ISS. "Če bomo za nekaj let ustavili polete s človeško posadko, bo zelo težko obnoviti doslej dosežen napredek," je dejal.

Borisov je sicer na pozicijo prišel pred dobrim mesecem, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin s položaja odstavil prejšnjega vodjo Dmitrija Rogozina.

ZDA obžaluje ruski umik od projekta ISS

"Glede na ključno znanstveno delo, ki se opravlja na ISS, na cenjeno dolgoletno poklicno sodelovanje naših vesoljskih agencij in še posebej glede na to, da smo pred kratkim obnovili sporazum o sodelovanju pri vesoljskih poletih, je to nesrečen razvoj dogodkov," se je na odločitev Rusije odzval Ned Price, tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.