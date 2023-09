Ruska kozmonavta in ameriška astronavtka poleteli proti ISS

Na krovu rakete sta kozmonavta ruske vesoljske agencije Roskozmos Oleg Kononenko in Nikolaj Čub ter astronavtka ameriške vesoljske agencije Nasa Loral O'Hara. Ob 18.53 po moskovskem oziroma 17.53 po srednjeevropskem času se je od nosilne rakete ločila kapsula, s katero se je posadka usmerila proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS).

V skladu s načrtom bo O'Hara ostala v vesolju šest mesecev, Kononenko in Čub pa eno leto. Med odpravo imajo v načrtu štiri izhode v vesolje in štiri prihode tovornih letov na ISS. Poleg tega bodo sodelovali pri številnih znanstvenih poskusih.

Za 59-letnega Kononenka je to peti polet v vesolje, za 40-letno O'Haro in 39-letnega Čuba pa prvi. V luči napetosti med Rusijo in ZDA zaradi vojne v Ukrajini je Kononenko v četrtek na novinarski konferenci dejal, da "za razliko od Zemlje" kozmonavti in astronavti v vesolju sodelujejo in skrbijo drug za drugega.

Tudi O'Hara je poudarila, da ISS združuje države. "Navdušena sem, da se bom lahko vkrcala na krov in videla člane posadke, ki nas čakajo," je dejala, pri čemer je imela v mislih tudi astronavte in kozmonavte, ki so že na ISS.