Ruska kozmonavta in ameriški astronavt so se uspešno vrnili z ISS

"Roskosmosova kozmonavta Sergej Prokopjev in Dmitrij Petelin ter astronavt ameriške vesoljske agencije Nasa Francisco Rubio, ki so eno leto preživeli na krovu ISS, so pristali v bližini mesta Žezkazgan v Kazahstanu," je sporočil Roskosmos. Ob tem je vesoljska agencija dodala, da je vesoljsko plovilo Sojuz MS-23, ki jih je prevažalo, na Zemlji pristalo ob 13.17 po srednjeevropskem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.