Ruska sonda Luna-25 dosegla lunino orbito

Sonda brez posadke Luna-25, ki so jo minuli teden v noči iz četrtka na petek izstrelili z ruskega vesoljskega izstrelišča Vostočni na skrajnem vzhodu države, je v nedeljo poslala prve fotografije iz vesolja.

Po današnjem vstopu v Lunino orbito bo sonda, ki tehta približno 800 kilogramov, potrebovala še okoli pet dni za manevriranje in pristanek severno od kraterja Boguslavski. Tam naj bi ostala in delovala približno eno leto. Njena glavna naloga bo iskanje vode ter jemanje in analiza vzorcev tal.