Sojuz: najbolj uspešna raketa vseh časov

Sovjetska zveza je mati prvih Sojuzov, ki so nastali v 60 letih prejšnjega stoletja kot nasledniki uspešnih raket Vostok in programa, ki so v vesolje popeljali prvo živo bitje, prvega človeka in sprožili vesoljsko tekmo med ZDA in Sovjetsko zvezo.

Sojuze so dizajnirali v Koroljovem inštitutu za dizajn, ki je nastal pod taktirko očeta sovjetskega raketnega programa - Sergeja Koroljova. Slednji je postal oče praktične astronavtike in seveda začetka korakov človeštva v vesolje. Čeprav sovjetska zveza ni imela tako izurjenih znanstvenikov, kot so imele ZDa, ki so med drugim "prevzele" nacističnega raketnega strokovnjaka Wernherja Von Brauna, je ravno znanje in predvsem sposobnost strateškega razmišljanja ter organiziranja Koroljova pomenila bistveno prednost. Postavil je temelje za različne programe in je imel roke nad izgradnjo prve balistične rakete (oborožene z jedrsko konico), v vesolje je poslal Lajko, Jurija Gagarina, Valentino Tereškovoin začrtal pot za številne satelite in kasneje tudi vesoljske postaje.

Na misijah so umrli štirje kozmonavti. FOTO: AP

Po uspehu raketnih sistemov Vostok je ekipa, ki je bila narejena okrog Sergeja Koroljova sestavila načrte in tudi praktične modele za rakete Sojuz. Vse, kar so se naučili pri Vostoku, so implementirali pri izdelavi raket Sojuz. Prvi Sojuz v zrak poleti leta 1966 in takrat tudi "uradno" prevzamejo delo herojev sovjetske zveze – raket Vostok. Moto pri izdelavi Sojuza je bil, da naredijo raketni sistem enostaven, varen in poceni, kar jim je tudi uspelo.

Raketa je stara že več kot 50 let. FOTO: AP

Nobena raketa ali raketni sistem v zgodovini ni tako učinkovit in predvsem varen, kot je sistem Sojuz. Po letih delovanja in vse več izstrelitev je dobil naziv "delovni konj delavskega ljudstva", saj je sistem prevzemal naravnost neverjetne številke izstrelitev. V 80 letih prejšnjega stoletja je Sojuz v vesolje letel 60-krat na leto in z več kot 1700 izstrelitvami v orbito je tudi uradno največkrat uporabljen raketni sistem v zgodovini in tudi najstarejši. Sojuz je bil narejen kot poceni tovorna mula, ki je dosegla vse kar je obljubila in še več.

Na vrhuncu vesoljske tekme je Sojuz utiril številne vojaške in civilne satelite in tudi takrat največjo vesoljsko postalo – Mir. Ruska raketna strategija je bila, da v kolikor imaš nekaj kar deluje, tega ni potrebno menjati in zato je Sojuz preživel vseh 50 let. Medtem ko so Američani sestavili številne raketne sisteme, ki so imeli svoje specifične naloge, so bili Rusi bolj praktični in imeli enega, ki je opravljal več funkcij. In ravno tukaj se skriva eden od uspehov ruskega raketnega inženiringa: Sojuzi so bili uspešni tudi zato, ker so ljudje, ki so dizajnirali prve rakete, lahko danes stari starši mladih inženirjev in te prakse in znanja ne gre zanemariti.

Prvi načrti so nastali že pred 60-imi leti. FOTO: AP

V času nastanka raketoplanov (Space Shuttle) je tudi Sovjetska zveza razvijala svoje, ki naj bi pocenili lete v vesolje, a se je na koncu izkazalo, da ne Buran ne Space Shuttle nista poceni, niti enostavna stroja. Če je strošek potovanja v vesolje s Space Shuttlom za en sedež (astronavt v vesolje in nazaj) stane približno 200 milijonov evrov, je strošek za enak sedež na Sojuzu približno 65 milijonov evrov. Če je Sojuz najbolj varen za prevoz ljudi, je bil Space Shuttle najbolj smrtonosen.

