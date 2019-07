Ruski teleskop v iskanju supermasivnih črnih lukenj in galaktičnih skupin

Do položaja, s katerega bo opazoval vesolje, bo predvidoma prispel čez približno tri mesece. Položaj se nahaja 1,5 milijona kilometrov nad površjem Zemlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Opazovanje vesolja s teleskopom Spektr-RG pomeni novo fazo v rentgenski astronomiji, ki je stara več kot 55 let," je ob tem sporočil Roskozmos.

Raketo Proton-M, ki je v vesolje ponesla Spektr-RG, so izstrelili v soboto ob 14.30 po srednjeevropskem času. Sprva je bila izstrelitev rakete, ki je skupaj s tovorom tehtala 2,7 tone, predvidena za 21. junij, a so jo zaradi tehničnih težav sprva preložili na 12. julij, nazadnje pa na soboto.

V času misije, ki bo predvidoma trajala šest let in pol, bo Spektr-RG omogočil vpogled v celotno nebesno sfero, ki jo bo skeniral štiri leta. Preostali čas misije pa bo opazoval druge objekte v vesolju. Pričakujejo, da bo odkril okoli tri milijone supermasivnih črnih lukenj in okoli 100.000 masivnih galaktičnih skupin v znanem vesolju. Rentgenski teleskop bo nadomestil radijski teleskop Spektr-R, ki so ga v vesolje poslali leta 2011, da bi z njim opazovali črne luknje, nevtronske zvezde in magnetna polja.

Izguba nadzora nad Spektrom-R januarja letos je bil sicer zgolj eden v vrsti neuspehov Roskozmosa v zadnjih letih, saj so med drugim izgubili vesoljsko plovilo in satelite, oktobra lani pa so neuspešno izstrelili plovilo Sojuz s človeško posadko.