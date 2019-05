Ruski znanstveniki bi klonirali 42.000 let starega paleolitskega konja, nato pa še mamuta

Ruski znanstveniki se v sodelovanju s korejskimi vse od lani ukvarjajo z idejo, da bi klonirali paleolitskega konja, ki so ga lani našli v Verhojanskem rajonu v Jakutiji. Gre za žrebička, ki so ga poimenovali Lena, z njenimi celicami pa sedaj upajo, da jim bo uspelo oživiti to paleolitsko vrsto, piše portal Russia Beyond Slovenia.

Odvzeli kri iz trupla, ki je bilo 42.000 let v večnem ledu

Nazadnje so raziskovalci omenjene univerze letos našli kri v zaledenelem truplu omenjenega žrebeta, ki je bilo 42.000 let v večnem ledu. Gre za pojav, ki ga paleontologija do sedaj še ni zabeležila. Novico je sporočil direktor Muzeja mamutov Znanstveno-raziskovalnega inštituta za aplikativno ekologijo na Severovzhodni federalni univerzi Semjon Grigorjev.

Sicer pa je obdukcija pokazala, da so se dobro ohranili vsi notranji organi, iz srčnih žil pa so znanstveniki vzeli vzorce krvi, ki se je ohranila v tekočem stanju tudi po 42.000 letih. To so ob zmrzali omogočili tudi ugodni pogoji v tleh, kjer je bilo truplo zakopano. Mišična tkiva so ohranila svojo naravno rdečkasto barvo. "Lahko rečemo, da je to najbolje ohranjena žival iz ledene dobe, kar jih je svet odkril do sedaj," je o odkritju še dejal Grigorjev.

Truplo se je ohranilo brez vidnih zunanjih poškodb. Žrebe ima dlako kostanjeve barve ter črn rep in grivo. Dlaka se je ohranila na glavi, nogah in delu trupa, kar je samo po sebi znanstveno odkritje, saj so bili v preteklosti odkriti le konji brez dlake.