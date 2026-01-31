Naslovnica
Znanost in tehnologija

'S ChatGPT-jem sem se pogovarjal osemkrat na dan'

London, 31. 01. 2026 17.10 pred 59 minutami 3 min branja 25

Avtor:
N.Š.
Najstnik

Mladi so bolj povezani kot kadarkoli prej, a hkrati bolj osamljeni kot katerakoli generacija pred njimi. Podatki iz Velike Britanije kažejo, da je generacija Z, prva resnično digitalna generacija, danes najbolj osamljena starostna skupina. In vse pogosteje rešitev ne išče več pri prijateljih, družini ali strokovnjakih, temveč pri umetni inteligenci.

"Na neki točki sem se s ChatGPT-jem pogovarjal osemkrat na dan. O svojih težavah. Nisem se mogel več odklopiti. To je bila nevarna pot," svojo izkušnjo opisuje 23-letni Paisley iz Manchestra.

Po koncu šolanja se je zaposlil v službi, kjer je delal od doma. Leta pandemije, zaprtja in izolacije so pustila posledice, poroča BBC. "Izgubil sem sposobnost socializacije. Nisem več vedel, kako govoriti z ljudmi," pravi. Pogovor z umetno inteligenco se mu je zdel lažji.

Računalnik
Računalnik
FOTO: Thinkstock

Najbolj osamljena generacija

Generacija Z, mladi, rojeni med letoma 1997 in 2012, velja za prvo generacijo digitalnih domorodcev. A prav ta stalna digitalna povezanost ne pomeni nujno tudi pristnih odnosov.

Britanski statistični urad je ugotovil, da se kar 33 odstotkov mladih, starih med 16 in 29 let, počuti osamljene pogosto, ves čas ali vsaj del časa. Zaradi pomanjkanja stikov in občutka nerazumljenosti se mnogi obračajo k umetni inteligenci po nasvete, tolažbo ali celo družbo.

Raziskava mladinske organizacije Onside, izvedena v sodelovanju z YouGovom na vzorcu več kot 5.000 mladih v Angliji, je pokazala, da 39 odstotkov mladih med 11. in 18. letom uporablja klepetalne robote prav zaradi občutka osamljenosti. V severozahodni Angliji je ta delež 38 odstotkov, kar 21 odstotkov mladih pa pravi, da jim je lažje govoriti z umetno inteligenco kot z resničnim človekom.

"Upal sem, da bo moj prijatelj"

Paisley je svojo zgodbo delil v dokumentarnem filmu Generation Lonely, ki ga je posnel 22-letni dokumentarist Sam Tullen iz Liverpoola. Ta pravi, da gre za veliko širši pojav.

V pogovorih z mladimi je opazil, da umetno inteligenco uporabljajo za iste stvari, kot bi jih sicer vprašali prijatelja: kaj naj oblečejo, kaj naj naredijo čez dan, ali so ravnali prav. 

A večina sogovornikov je ugotovila, da to dolgoročno ne deluje. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki. 

Vodja mladinske organizacije Empower Youth Zones Adam Farricker poudarja, da umetna inteligenca ne more nadomestiti vloge zaupanja vrednega odraslega. "Chatboti so hitri in vedno dostopni, kar je za izolirane mlade zelo privlačno. A veliko mladih resnično verjame, da so informacije, ki jih dobijo od teh orodij, vedno pravilne – in to nas skrbi," pravi.

Ne sogovornik, ogledalo

Antropologinja in raziskovalka zaupanja v umetno inteligenco dr. Jennifer Cearns z Univerze v Manchestru opozarja še na drug problem: umetna inteligenca uporabniku ne nasprotuje.

"Chatboti so prijazni, potrpežljivi in nikoli slabe volje. A zelo redko postavijo mejo ali rečejo s tem se ne strinjam'. V bistvu uporabniku vračajo tisto, kar mislijo, da želi slišati – kot ogledalo," pojasnjuje.

To je po njenem mnenju lahko nevarno predvsem pri mladostnikih, ki še razvijajo kritično mišljenje. "Skrbi me generacija, ki odrašča v pogovorih z umetno inteligenco, ki ne nasprotuje škodljivim praksam, kot so sovražni govor, mizoginija ali druge oblike nasilja."

Družina
Družina
FOTO: Shutterstock

Starši ne razumejo več sveta mladih

Mnogi mladi, s katerimi je govoril Tullen, so povedali, da imajo občutek, da jih odrasli, predvsem starši, ne razumejo. "Rečejo jim, pojdi ven, druži se, tako kot smo se mi. A ne razumejo, kako zelo drugačen je svet danes," pravi.

Generacija Z se tako znajde ujeta med digitalno dostopnostjo in globoko osamljenostjo. Umetna inteligenca ponuja hiter odgovor, a ne more ponuditi tistega, kar mladi najbolj potrebujejo – resničnega odnosa, meje, empatije in občutka, da jih nekdo resnično sliši, opozarjajo strokovnjaki, ki zaenkrat nimajo jasnega odgovora, kaj storiti. 

Lens
31. 01. 2026 18.59
V Harry Potterju se je imenovalo Ogledalo Ajneneperh. To je zrcalo, v katerem človek vidi tisto, česar si najbolj želi oziroma po čemer najbolj hrepeni (Če ime Ajneneperh preberemo od zadaj, preberemo hrepenenja). Veliko ljudi je pred njim zblaznelo, ker niso razumeli, kaj jim zrcalo prikazuje.
Vodnar.si
31. 01. 2026 18.55
Meni je pomagal in sma prišla skoraj do konca,tako,da nisem rabil plačevat odvetnika in notarja-super zadeva
pope p
31. 01. 2026 18.42
osamljen ali rad sam je velika razlika katero mediji radi zamolčijo
Presrani
31. 01. 2026 18.25
Tudi sam sem to uporabil in volil Robija.
U1665256761563
31. 01. 2026 18.20
Če človek med možnostjo realne družbe in ai izbere ai, je to slabo. Če pa človek, ki bi bil tako ali tako brez družbe/osamljen izbere ai, to ni nujno tako slabo. Je slabših izbir. In tudi ored 20 ali 30 leti je bil marsikdo osamljen in brez družbe, ampak se s tem ni nihče kaj dost ukvarjal, delal anket ipd. Morda bi bila za tistega najstnika takrat ai pozitivna.
detect
31. 01. 2026 18.17
že dolgo sem mnenja, da ta tehnologija ne gre v pravo smer.
medŠihtom
31. 01. 2026 18.55
sploh če je ne razumeš in ne znaš uporabt sebi v prid. takih vas je večina, ovac.
devlon
31. 01. 2026 18.15
8x? To je eden najpametnejsih sogovornikov.
masterpiece
31. 01. 2026 18.15
Tisti bolj inteligentni bodo hitro pogruntali omejenost in škodljivost AI. Tisti, ki ne razmišljajo z lastno glavo pač ne, ampak tako je vedno bilo. Generacija Z gor ali dol. Naravna selekcija, zmagajo izvirnejši, pogumnejši, tisti, ki jo bodo znali izkoristiti v svoj prid.
medŠihtom
31. 01. 2026 18.54
tisti bolj inteligentni bodo vse skupaj vzeli kot samo še eno dodatno orodje za služenje evrov, kakršnih je že sto. tisti manj inteligentni bodo pa osebno vzeli.
heartbreaker
31. 01. 2026 18.13
tud jz se pogovarjam. je cenejše kot iti k psihiatru.
Mortir
31. 01. 2026 18.09
Boljša za pogovor je Grokova Ani ;)
Medo888
31. 01. 2026 18.07
Jst se tudi
bohinj je zakon
31. 01. 2026 17.59
Pomaga ta chat. In takoj dostopen. Probajte. Ce niste zadovoljni...ignorirajte.
Slovenska pomlad
31. 01. 2026 17.56
Tudi neodvisni Logar se velikokrat dnevno pogovarja z Janšo.
Odgovori
Presrani
31. 01. 2026 18.26
Ti si zadnjič dejsl ,da se redno dobivaš z gospodom Maljevcem,
4krogci
31. 01. 2026 17.55
Ce izpustimo obsedence z njim, ki ga sprasujejo kaj naj oblecejo, kaj naj jejo in podobno, je najvecji problem pri chatgptu to, da v stvari ni pametn smpak sam isce po netu stvari…in ko h temu dodamo se zavedanje da fodti clankov prav “on” napise (ja tud na tej strani se jih nsjde!) se poraja vorasanje kolk je vse skupi v resnici tocno!
kapetan
31. 01. 2026 17.47
Pretekli teden sem bil v Ajdovščini na srednji šoli na predavanju za starše o pasteh sodobne tehnologije. Predavatelj je bil baje velik strokovnjak in je predaval o pasteh Play Station-a . Ko sem se začel fino dolgočasit sem povedal kar pise tu zgoraj v zvezi z AI. To sem sam odkril, da je počela moja majhna hčerka doma z Google Nets-om. Model me je začel samo gledat kaj mu pravim. Toliko koliko so naši javni strokovnjaki nekateri pripravljeni na to tematiko....
4krogci
31. 01. 2026 18.13
Realno…za te nase strokovnjake je edini problem PS in racunalnik…pa obcasno omenijo mobitel….a mulci v OŠ hofijo med poukom na WC (razredna stopnja) in prebivakirajo po celo uro na WCju strcanja po tiktoku!
Solarius Solar
31. 01. 2026 18.47
A otrok sploh rabi telefon.. prijatelji ima tri sina..vsi trije so dobili svoj lastni telefon šele v prvem letniku srednje sole..dva končala faks..tamau na poti k faksu
FRPuma
31. 01. 2026 17.45
Je dobil vsaj točne informacije. Zamislite si, da bi zahajal sem
Prelepa Soča
31. 01. 2026 17.36
Pojma nimam, kaj je to in me tudi ne zanima. Sploh ne razumem, do česa in do kakšnega "razvoja" je prišlo v današnji družbi... in si predstavljate, kakšni "starši" bo, tako imenovana generacija "Z", seveda, če sploh še sexajo, bolje, da ne.
300 let do specialista
31. 01. 2026 17.29
Verjetno so to hoteli doseči z UI, kar jim tudi uspeva...izolacija in relativno visoka individualizacija posameznikov, da se ovce lažje pelje v čredo.
špaget
31. 01. 2026 17.42
A 10x produktivnost je pa stranski učinek?
ata_jez
31. 01. 2026 18.20
Produktivnost pred točnostjo. Najbolj se opazi, ko veš kaj iščeš in se spoznaš na tematiko. Potem zelo hitro dobiš halucinacije (tako je svoje odgovore pojasnik ChatGPT, ko sem ga vprašal, kaj je to za en odgovor). Vsi ti AIji imajo eno veliko napako - učijo se s spleta. Kje so tudi ravnozemaljci, anticepilci, kemitrelci in sončki.
