S katere višine lahko oseba še varno skoči v vodo?

3D modeli so predstavljali tri različice osebe pri skoku v vodo. Prvi model je prikazoval človeka, ki v vodo skoči na glavo z rokami ob telesu, drugi model je prav tako prikazoval človeka, ki skoči na glavo, vendar je ta oseba imela roke sklenjene nad glavo, tretja oseba pa bi v še enem modelu skočila na noge, z eno nogo naprej.

Vse tri modele so raziskovalci, med katerimi je bil tudi Sunghwan Jung z newyorške univerze Cornell, spustili v rezervoar z vodo. S posebnim senzorjem so nato zabeležili sile, ki so nastale pri različnih višinah. In ugotovili, da so za različne 3D modele varne različne višine.