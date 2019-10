S sateliti bodo iz vesolja spremljali nasedle kite

Natančno število je sicer težko določiti, ampak na vzorčni fotografiji, ki so jo pregledali raziskovalci, so našteli skoraj še enkrat toliko kadavrov. Objekta, četudi velikega kot kita, ni lahko videti več sto kilometrov iz vesolja, vendar mednarodna ekipa verjame, da bo s sposobnostjo sodobnih satelitov to postala enostavna naloga. Spremljanje kitov iz vesolja bi tako lahko postalo močno orodje za ocenjevanje stanja v okolju.

Znanstveniki, ki razvijajo tehnike štetja kitov iz vesolja pravijo, da je bil doslej največji množični pogin nasedlih kitov verjetno podcenjen. Leta 2015 so na oddaljenih plažah v Patagoniji v Čilu opazili kadavre 343 kitov, vendar je bilo štetje narejeno iz letal in čolnov več tednov po tem, ko so kiti poginili. S pomočjo satelitskih posnetkov visoke ločljivosti so naredili analizo območja in opazili veliko več kadavrov kot prvotno, poroča BBC.

Zakaj je tako veliko število kitov nasedlo na plaži leta 2015 ni jasno. Eden od razlogov za negotovost je ta, da so raziskovalci na prizorišče prišli zelo pozno in niso mogli opraviti testov za ugotovitev vzroka. To je bilo deloma zato, ker so kiti nasedli na zelo redko poseljenem in težko dostopnem območju osrednje Patagonije, imenovanem zaliv Penas. Slednji ima več fjordov, kanalov in otokov, pogin kitov pa so opazili po naključju, ko je nepovezana odprava naletela na kadavre. To je bilo mesec dni po dogodku, ko so trupla kitov že začela razpadati. Kljub temu so preiskave ekipe privedle do zaključka, da so se kiti verjetno zastrupili z zaužitjem strupenih alg.

Letala in čolni, ki so preiskovali zaliv Penas, so prešteli več kot 340 poginulih kitov, vendar so zaradi zapletenih geografskih značilnosti območja sklepali, da je kadavrov več. "Zračni posnetek velikega obsega je bil impresiven, vendar je mogoče, da so nekaj kadavrov nevihte odnesle nazaj na morje in jih zato niso šteli. Število 343 je bilo le najboljša ocena," je povedala strokovnjakinja za kite Jennifer Jackson.

Raziskovalci so nato uporabili satelitske posnetke visoke ločljivosti, s katerih je lahko opaziti predmete večje od 50 cm z višine 700 km. Skupina je pregledala dva arhivska posnetka zaliva od sredine marca 2015. Na enem so našteli malo manj kitov kot pri letalskih pregledih, na drugem pa jih je bilo bistveno več.