S SpaceX-om do lune tudi DJ, ustvarjalec vsebin in glasbenik

Maezawa je v svojo ekipo izbral še češkega koreografa in plesalca Yemi A.D, irskega fotografa Rhiannon Adama, britanskega fotografa Karima Iliyo, ameriškega ustvarjalca filmov Brendana Halla in indijskega igralca Deva Joshi.



Ameriška olimpijska deskarka na snegu Kaitlyn Farrington in japonska plesalka Miyu pa sta bili izbrani za spremljevalni plesalki.



"Upam, da bo vsak prepoznal odgovornost, ki jo prinaša zapustitev Zemlje, potovanje na Luno in nazaj," je ob naznanitvi posadke dejal Maezawa. "S to izkušnjo bodo veliko pridobili in upam, da bodo to uporabili za prispevanje k planetu in dobrobiti človeštva," je dodal.



Maezawa, ki je obogatel v spletni trgovini z modnimi izdelki Zozo, je postal vidno vpleten v komercialna vesoljska potovanja. Lani je bil tako z rusko raketo 12 dni Mednarodni vesoljski postaji.