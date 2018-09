S tehnologijo blockchain lahko nadomestimo večino nalog države

Kaj vse lahko naredimo z blockchainom in kako ga izkoriščate?

S primernimi ljudmi, na primeren način in s tehnologijo blockchain se lahko nadomesti številne državne naloge – od glasovanja do zdravstva. To vse omogoča blockchain in mi to izkoriščamo, zato da smo zgradili produkt, ki v osnovi izkorišča dve zadevi: tehnologijo blockchain in moč množice. Z združevanjem tega dobimo močno platformo za iskanje in prepoznavanje lažnih novic ali neprimerno vsebino na internetu. Če na pravilen način prek blockchaina lahko zagotavljaš, da se ljudje strinjajo z eno samo resnico, lahko to njihovo moč množice uporabiš na številne načine. Pravzaprav smo zgradili tehnologijo, ki jo lahko uporabljajo druga podjetja, predvsem tista, ki se z lažnimi novicami najbolj spopadajo.

Torej, recimo, imamo tisoč ljudi, ki ugotavljajo "resnico". Kje potem pomaga blockchain?

Prvič, ne predpostavljaš, da je ta množica ljudi pametna, in v resnici zahtevaš, da se vsak odloči po svoje. Čim bolj je različna skupina ljudi in čim več različnih dostopov ima do informacij, bolj natančna je ta informacija. Mora pa biti relativna večina, da lahko rečemo, da je neka informacija resnična, in to mejo določi sam uporabnik naše tehnologije; lahko dve tretjini, polovico ... Določi tudi, kakšne so kazni in nagrajevanja za te ljudi, kar je še dodatna spodbuda, da poiščejo resnično informacijo. Naša tehnologija ponuja, da se tisti, ki so bili v manjšini, lahko pritožijo in se celoten postopek preverjanja informacije znova začne. V tem drugem glasovanju se mora zgraditi večja množica ljudi, ki bi lahko preglasovali množico iz prejšnjega glasovanja, drugače obvelja prva rešitev.