Samovozeči avto, ki pešcem sporoča, da jih je vozilo videlo

Nesreče, propadli projekti in veliko skepse. Vse to je povezano s tehnologijo samovozečih avtomobilov. Udeleženci v prometu vozilom brez voznika ne zaupajo, so ugotovili na britanski univerzi v Nottinghamu, zato so se lotili posebnega projekta. Na samovozeči avto so namestili svetlobno ploščo, ki pešcem sporoča, da jih je vozilo videlo in da lahko varno prečkajo cesto. In kakšen je bil odziv pešcev?