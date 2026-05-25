Samovozeči avtobus že prvi dan udeležen v nesreči: 'Nesrečen začetek'

"To je res zelo nesrečen začetek," je za časnik GP povedal vodja projekta Per Nyrenius.

Vzrok nenadnega zaviranja še preiskujejo. Pri Västtrafiku poudarjajo, da je bil na avtobusu prisoten tudi varnostni voznik, pripravljen prevzeti nadzor nad vozilom.

Avtobus je v Göteborgu in njegovi okolici sicer vozil že od konca marca, danes pa je prvič prevažal tudi potnike.

Pred tem mu je pristojna švedska agencija Transportstyrelsen dala zeleno luč za prevoz potnikov v poskusnem obdobju, ki naj bi trajalo do 31. julija 2027.

Samovozeči avtobusi in kombiji v Evropi vozijo na podlagi lokalnih dovoljenj, ki jih izdajajo posamezna mesta in na posameznih relacijah, pogosto na zasebnih cestah.

Evropska unija medtem še ni izdala vseevropske odobritve za komercialno uporabo samovozečih vozil v javnem prometu ali taksijev.