Znanost in tehnologija

Samovozeči avtobus že prvi dan udeležen v nesreči: 'Nesrečen začetek'

Göteborg, 25. 05. 2026 16.59 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
N.Š. STA
Avtobus, vozniški sedež, splošna

Samovozeči avtobus, ki so ga v ponedeljek zjutraj prvič vključili v promet v Göteborgu, je kmalu po začetku vožnje trčil s tramvajem. Avtobus je iz še neznanega razloga nenadoma zavrl, tramvaj pa je nato trčil vanj od zadaj. Poškodovan ni bil nihče, tako avtobus kot tramvaj pa sta utrpela manjšo materialno škodo. Iz švedskega javnega prevoznika Västtrafik so sporočili, da bodo avtobus umaknili iz prometa in poslali na popravilo.

"To je res zelo nesrečen začetek," je za časnik GP povedal vodja projekta Per Nyrenius.

Vzrok nenadnega zaviranja še preiskujejo. Pri Västtrafiku poudarjajo, da je bil na avtobusu prisoten tudi varnostni voznik, pripravljen prevzeti nadzor nad vozilom.

Avtobus je v Göteborgu in njegovi okolici sicer vozil že od konca marca, danes pa je prvič prevažal tudi potnike. 

Pred tem mu je pristojna švedska agencija Transportstyrelsen dala zeleno luč za prevoz potnikov v poskusnem obdobju, ki naj bi trajalo do 31. julija 2027.

Samovozeči avtobusi in kombiji v Evropi vozijo na podlagi lokalnih dovoljenj, ki jih izdajajo posamezna mesta in na posameznih relacijah, pogosto na zasebnih cestah. 

Evropska unija medtem še ni izdala vseevropske odobritve za komercialno uporabo samovozečih vozil v javnem prometu ali taksijev.

 

 

 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stekeras
25. 05. 2026 18.33
Se vlak ni robotiziran, oni bi pa avtobus, velika nevarnost
Odgovori
0 0
stekeras
25. 05. 2026 18.32
Edino bojkot je resitev. Roboti nas pa ne bojo vozli
Odgovori
0 0
1236
25. 05. 2026 18.31
Na vsk način nam hočejo vsilit. Elektro avte in samovozeče. To še dooolgo ne bo
Odgovori
+1
1 0
Nidani
25. 05. 2026 18.20
Bodo že zrihtali, nič bat!
Odgovori
+1
1 0
idejika
25. 05. 2026 18.15
hej no. kdo se je zaletel? tisti, ki ni držal varnostne razdalje.
Odgovori
+1
1 0
pager
25. 05. 2026 18.14
ne ga srat, umaknili ga bodo iz prometa, zakaj, naj prazen voz naprej, tist mu očitno dober gre
Odgovori
+1
2 1
asdfghjklč
25. 05. 2026 17.29
Škoda, da že prvi dan... Ziher je bil mejd in čajna.
Odgovori
+3
4 1
Hugh_Mungus
25. 05. 2026 17.28
Sam še to se nam manjka... Vse sam delavca ne plačat, tut če ogrožamo splošno varnost
Odgovori
+13
15 2
Desade
25. 05. 2026 18.03
Točno tako, AI je izključno v koristi kapitala, delavci pa vedno potegnejo kratko
Odgovori
+6
8 2
