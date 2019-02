Samsung predstavil prepogljivi mobilnik

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je na današnjem posebnem dogodku v San Franciscu predstavil svoj novi pametni mobilnik s prepogljivim zaslonom Galaxy Fold. Gre za povsem nov razred mobilnikov, ki v eni napravi združujejo prednosti mobilnih telefonov in tablic.

"Prinašamo vam napravo, ki ne samo določa novo kategorijo, temveč presega kategorizacijo," je na dogodku Galaxy Unpacked 2019 povedal Justin Denison iz Samsunga.

Galaxy Fold premore 18,54-centimetrski (7,3-palčni) brezkončni prepogljiv zaslon, ki se prepogne v kompaktno napravo z zaslonom na preklop. Zaslon se ne krivi, ampak se prepogne. Prepogibanje je bolj intuitivno gibanje in ga je tudi težje razviti, pojasnjujejo v Samsungu.

Podjetje je razvilo novo plast polimera in ustvarilo za približno 50 odstotkov tanjši zaslon od običajnega zaslona pametnega telefona. Material omogoča, da je novi telefon hkrati fleksibilen in trpežen.

V Samsungu med lastnostmi novega mobilnika izpostavljajo tudi multiaktivno okno, ki uporabniku omogoča, da hkrati na enem zaslonu odpre in dela z do tremi aplikacijami, ter koncept neprekinjenosti aplikacije. To pomeni, da se aplikacije brez prekinitve prilagodijo prehodu med zaslonoma.

Samsung je opremil Galaxy Fold z zmogljivim čipovjem naslednje generacije in 12-gigabajtnim procesorjem, tako da ima podobno zmogljivost kot osebni računalnik, pa tudi z dinamičnim zaslonom Amoled, zvočniki AKG in šestimi kamerami.

Tu sta tudi napreden sistem dvojne baterije in brezžične skupne rabe energije, kar pomeni, da se lahko brezžično polni prek druge naprave ali brezžično polni drugo napravo, ko je priključen na polnilec.

Galaxy Fold bo na voljo v različici s podporo za mobilno telefonijo LTE in različici s podporo za mobilno telefonijo pete generacije (5G), pri čemer bo na trg prišel 26. aprila.