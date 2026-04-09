Znanost in tehnologija

Končno razkrit 'oče' bitcoina? 'Zardel je in se začel nelagodno prestavljati'

London, 09. 04. 2026 09.47 pred 1 uro 4 min branja 13

Avtor:
Ti.Š.
Leta 2021 so v parku Graphisoft v Budimpešti postavili celo kip v čast razvijalcu bitcoina – z anonimiziranimi obraznimi potezami.

Kdo je Satoshi Nakamoto – skrivnostni 'oče' bitcoina? To je vprašanje, ki že od leta 2009 intrigira tako vlagatelje v najbolj znano kriptovaluto, kot tudi povsem laično javnost. V minulem desetletju se je pojavilo več teorij – od tega, da za psevdonimom stoji Kanadčan Peter Todd, kot eden ključnih 'osumljencev' se omenja tudi avstralski poslovnež Craig Wright. Pri ameriškem časniku pa so zdaj prepričani, da so vendarle odkrili pravega ustanovitelja – po njihovem prepričanju naj bi za bitcoinom stal britanski računalničar Adam Back.

Ameriški časnik New York Times se je podal na zanimivo 'misijo' – razkriti, kdo v resnici stoji za najbolj znano kriptovaluto bitcoin. Po primerjavi zapisov trdijo, da so se njihove domneve potrdile: 'stvaritelj' bitcoina naj bi bil britanski računalničar in tudi ustanovitelj Blockstreama Adam Back. Kar pa sam zanika.

New York Times trdi, da je razkril ustvarjalca bitcoina.
FOTO: Dreamstime

Članek v omenjenem časniku opisuje večletna prizadevanja za razkritje Satoshija Nakamota, skrivnostnega avtorja bitcoina, ki je postavil teoretične temelje vsem ostalim sodobnim digitalnim valutam. A Londončan Back vztraja, da ni on 'izmuzljivi' avtor.

"Tudi jaz ne vem, kdo je Satoshi. In mislim, da je to celo dobro za bitcoin – da se ga obravnava kot nov razred finančnih sredstev, matematično redko digitalno blago," je na družbenem omrežju X zapisal računalniški strokovnjak in podjetnik.

Leta 2021 so v parku Graphisoft v Budimpešti postavili celo kip v čast razvijalcu bitcoina – z anonimiziranimi obraznimi potezami.
FOTO: AP

O Nakamotovi pravi identiteti se ugiba že leta. V prejšnjih poskusih, da bi ga razkrili, so se med drugim omenjali tudi Nick Szabo – 'samotarski' madžarsko-ameriški računalniški genij, razvijalec programske opreme Hal Finney in avstralski poslovnež Craig Wright, kar pa se je na koncu izkazalo za prevaro, piše Guardian.

Tokrat je sled raziskovalnega novinarja Johna Carreyrouja vodila k Backu, ki je bil v zgodnji devetdesetih letih član spletne anarhistične kriptografske skupnosti, imenovane Cypherpunks. Carreyrou je v 18-mesečni raziskavi s pomočjo podrobnega prečesavanja desetletja starih spletnih objav analiziral skupne značilnosti javnih zapisov Nakamote in Backa. In odkril več podobnosti: denimo skupne nišne interese in bežne komentarje v obliki sporočil "Boljši sem s kodami kot z besedami".

Primerjal je tudi časovnice – Back je nenadoma za nekaj let na spletnih forumih o kriptografiji povsem utihnil, ko se je pojavil Satoshi. Pri raziskovanju si je novinar pomagal tudi z umetno inteligenco in primerjal Backovo in Satoshijevo uporabo jezika.

Nato je Backa na konferenci o bitcoinu v Salvadorju soočil z izsledki. Kot opisuje Carreyrou, je Back ob njegovi predstavitvi dokazov močno zardel in se začel nelagodno prestavljati. Prav tako naj bi se med odgovarjanjem spozabil in pričel govoriti, kot da je resnično Satoshi. "S tem je odpravil vsakršen dvom, da sem 'dobil pravega," je zapisal Carreyrou.

Back zanika, da bi bil on skrivnostni – in domnevno izjemno bogat – 'oče' bitcoina.
FOTO: Profimedia

Back medtem zatrjuje, da je bilo vse zgolj naključje. 'Dokazi', ki so ga privedli do tega sklepa, so "kombinacija naključij in podobnih fraz ljudi s podobnimi izkušnjami in interesi", je zapisal na X.

A vseh ni pripričal. Domer, znani trgovalec na kriptoborzi Polymarket, je na Backovo objavo odgovoril: "Po branju tega članka sklepam, da je 99-odstotna verjetnost, da si Satoshi. Znaki so tako očitni (izginotje je klasična napaka novinca)."

Spet drugi so manj prepričani. "Obstajajo nekateri indici, da je to on, vendar ni nobenega nedvoumnega dokaza," pravi profesor računalništva na University College v Londonu Stephen Murdoch. "Ni nemogoče, ampak še vedno bi stavil na Hala Finneyja," je dodal, še posebej, ker je bil Finney tisti, ki je od od Satoshija prejel prvo transakcijo bitcoinov. "Običajna praksa je, da sistem preizkusite tako, da si sami nekaj pošljete."

Jacky Mallett, docentka računalništva na Univerzi v Reykjaviku, medtem meni, da je bil Satoshi "skoraj zagotovo več kot ena oseba", pri čemer opozarja na posodobitve kode bitcoina, ki kažejo na več sodelujočih. "Mislim, da je za tem stala majhna skupina ljudi, ki so finančne strukture razumeli bolj kot se jim pripisuje," pravi.

Back je sicer tudi lastnik podjetja, ki se ukvarja z upravljanjem bitcoinov, in ki je trenutno v postopku združitve z javno trgovalno družbo, ki jo je ustanovilo globalno podjetje za finančne storitve Cantor Fitzgerald. To je nekoč vodil ameriški minister za trgovino Howard Lutnick. Če bi bil Back v resnici Nakomoto – in s tem lastnik 1,1 milijona bitcoinov, vrednih več kot deset milijard evrov – pa bi to moral razkriti Komisiji za vrednostne papirje in borzo, saj bi njegovo premoženje bistveno vplivalo na trg. "Vsi smo Satoshi," je ob tem še zaključil računalničar.

Enajst aktivistov LGBTQ+ pred sodiščem zaradi domnevne nespodobnosti

Zlata vredna tišina: posadka Artemisa II 'ignorirala' Trumpa

300 let do specialista
09. 04. 2026 10.52
Da ni vrhunski menedžer?😂
RealistG
09. 04. 2026 10.44
Slovensku mansarderji še zgovaraj zagovarjajo bitcoin da bo zrastel na miljon, da jim ni treba iti od atijeve mansarde in se pomatrat v življenju haha se bodo načakali do takrat pa očala avto za 100k sonček kavica glumit okol folku poslovneže sanjat še naprej zvečer pa mamici v mansardo in ubogat.
QxQxQ
09. 04. 2026 10.44
btc je naredila ameriška agencija s tremi črkami.
RealistG
09. 04. 2026 10.37
Haha epstein coin. Jews. Če ne bi že vse zmbombardiral.
VladaPada
09. 04. 2026 10.36
Ta clanek je samo se en dokaz na kaksnem podnu ste trac novinarcki ki kopirate novice od medijev ki so se nanizjem podnu. :)
Ve?ni optimist
09. 04. 2026 10.34
Torej zavajajoč naslov, ... ni razkrit, .... le domnevajo. Tipično za novodobne novinarje, ....
Uporabnik1888402
09. 04. 2026 10.34
Hah. Zdi se mi, da ima ceno prav zaradi neznanega ustanovitelja. Ker drugega kritja nima. Narod pa kot mahnjen.
kryptix
09. 04. 2026 10.26
Zasluži si Nobelovo za mir. Da imaš 1.000.000 BTC in te bolj zanima mir kot ta denar si vsekakor poseben patron.
proofreader
09. 04. 2026 10.20
Vsako leto kakšnega najdejo.
PARTIZAN PEPE
09. 04. 2026 10.15
baby traiding coin...Epstein
DAN ODPRTIH VRAT
09. 04. 2026 10.12
Jaz verjamem samo v či ganski bitkonj
Ruski medo
09. 04. 2026 10.08
bitZok 10%
Colgate
09. 04. 2026 10.29
Zoki ne rabi BTC, on ima svoje lopovske provizije
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Prepoznate te legendarne angelčke?
Prepoznate te legendarne angelčke?
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
