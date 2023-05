Saturnovi znameniti obroči naj bi počasi izginjali

Nove raziskave kažejo, da znamenitih Saturnovih ledenih obročev v prihodnosti morda ne bo več mogoče videti skozi teleskope. Z vesoljsko sondo Cassini so raziskovalci ugotovili, da prstani izgubljajo več ton mase na sekundo, kar astronomsko gledano pomeni, da prstani nimajo več veliko časa. Raziskovalci ocenjujejo, da bodo obroči obstajali največ še nekaj sto milijonov let.

Nova analiza podatkov, zajetih z Nasino misijo Cassini je razkrila nova spoznanja o tem, kako dolgo so obroči že tu in kdaj bodo morda izginili izpred naših oči. Naš sončni sistem in njegovi planeti so nastali pred približno 4,6 milijarde let, znanstveniki pa že dolgo razpravljajo o starosti in izvoru Saturnovih obročev. Nekateri astronomi so trdili, da morajo biti svetli, ledeni obroči mlajši od pričakovanih, saj jih v milijardah let niso razjedle ali zatemnile interakcije z meteoroidi.

icon-expand Saturn FOTO: Shutterstock

Na podlagi Cassinijevih podatkov so 15. maja v reviji Icarus objavili novo ugotovitev, ki podpira teorijo, da so se obroči pojavili dolgo po začetnem nastanku Saturna. Do podobnih zaključkov so prišle tudi dodatne študije, objavljene 12. maja v reviji Science Advances oziroma 15. maja v reviji Icarus. "Naš neizogibni sklep je, da morajo biti Saturnovi obroči po astronomskih standardih relativno mladi, stari le nekaj sto milijonov let," je v izjavi povedal Richard Durisen, zaslužni profesor astronomije na Univerzi Indiana v Bloomingtonu in glavni avtor obeh študij v reviji Icarus. "Če si ogledamo Saturnov satelitski sistem, obstajajo tudi drugi namigi, da se je v zadnjih nekaj sto milijonih let tam zgodilo nekaj dramatičnega. Če Saturnovi obroči niso tako stari kot planet, to pomeni, da se je nekaj zgodilo, da je nastala njihova neverjetna struktura, in to je zelo zanimivo preučevati." Raziskovalci menijo, da se je sedem obročev verjetno še vedno oblikovalo, ko so po Zemlji hodili dinozavri.

Spoznanja z vesoljske sonde, namenjene preučevanju Saturna in njegovih naravnih satelitov Saturnovi obroči so večinoma sestavljeni iz ledu, le majhen odstotek pa pripada kamnitemu prahu, ki ga v vesolju ustvarjajo razbiti delci asteroidov in mikrometeoroidi. Delci, podobni peščenim zrncem, trčijo ob delce v Saturnovih obročih in med kroženjem obroča okoli planeta ustvarjajo plavajoče delce. Med Cassinijevim velikim finalom, ko je sonda opravila 22 obhodov, v katerih je preletela Saturn in njegove obroče, so raziskovalci lahko pridobili podatke o tem, koliko meteoroidov onesnažuje obroče, o masi samih obročev in hitrosti, s katero snov z obročev pada na planet. Vsi podatki so kazali na isto ugotovitev o mlajši starosti Saturnovih obročev.

icon-expand Saturnove obroče naj bi bilo lahko videti še nekaj sto milijonov let. FOTO: Shutterstock

Raziskovalci so ocenili, koliko kozmičnega prahu, ki se redno premika skozi naše osončje, se je nabralo na ledenih obročih. V 13 letih je Cassinijev analizator kozmičnega prahu med vrtinčenjem nabral 163 zrn prahu, ki so izvirala iz drugih delov Saturnovega sistema. Obroči so bili presenetljivo "čisti", kar kaže na to, da niso obstajali dovolj dolgo, da bi se v njih nabralo preveč kozmičnega prahu. Ker pa prstani izgubljajo več ton mase na sekundo, astronomsko gledano nimajo več veliko časa. Raziskovalci ugotavljajo, da bodo trajali še nekaj sto milijonov let. "Dokazali smo, da masivni obroči, kot so Saturnovi, ne trajajo dolgo," je pojasnil Paul Estrada, raziskovalec v Nasinem raziskovalnem centru Ames v Mountain Viewu v Kaliforniji in soavtor vseh treh študij.

