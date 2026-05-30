Še bolj vroče bo: naslednjih pet let bodo padali rekordi

Svetovna meteorološka organizacija napoveduje tudi pregrevanje Arktike, ki se bo do leta 2030 segrela za skoraj 1,66 stopinje Celzija, in hudo sušo z mogočimi požari v divjini za Amazonijo. Bolj vroč planet pomeni tudi bolj ekstremne vremenske razmere, vključno s poplavami, sušami in vročinskimi valovi, so posvarili znanstveniki.

V naslednjih petih letih bo Zemlja po novih podnebnih napovedih Združenih narodov zelo verjetno vsakič znova presegla mednarodni podnebni prag, ki je določen kot varen, in s tem podrla svoj rekord najtoplejšega leta, poroča AP.

Projekcije podnebne agencije Združenih narodov in Meteorološkega urada Združenega kraljestva kažejo, da obstaja 75-odstotna verjetnost, da bo povprečna globalna temperatura med letoma 2026 in 2030 presegla 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskimi časi.

Poročilo Svetovne meteorološke organizacije ugotavlja, da obstaja 91-odstotna verjetnost, da bo vsaj eno od naslednjih petih let preseglo prag 1,5 stopinje, in 86-odstotna verjetnost, da bo eno od teh let podrlo rekord za najtoplejše leto na Zemlji, postavljen leta 2024. WMO napoveduje, da bo od konca 19. stoletja vsako leto med zdaj in letom 2030 temperatura med 1,3 in 1,9 stopinje Celzija višja kot v predindustrijski dobi.

"Meja 1,5 stopinje ni nekakšen rob prepada, s katerega bomo kar naenkrat padli," ponazarja soavtorica poročila Melissa Seabrook, klimatologinja pri britanskem meteorološkem uradu. Vsaka 0,1 stopinje pa ima vedno hujši vpliv, pojasnjuje. To bo tako pomenilo več ekstremnih vremenskih dogodkov in da bo veliko ljudi izgubilo življenje, čakajo nas številni šoki cen hrane in intenzivnejši požari v naravi, za AP svari klimatologinja Friederike Otto z Imperial College of London.

In če se bo v naslednjih petih letih povprečna temperatura v primerjavi s predindustrijskim obdobjem povečala za več kot 1,5 stopinje Celzija, to pomeni, da se bo Zemlja v desetletju segrela za četrtino stopinje Celzija, kar je hitreje od prejšnjih stopenj segrevanja.