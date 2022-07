Dobrodošli v novi eri raziskovanja vesolja, ki ga je omogočil vesoljski teleskop James Webb ali kar po domače - nekakšen časovni stroj. Ta nas je z zgodovinskimi fotografijami odpeljal daleč nazaj, v prvo milijardo let nastanka našega vesolja. V projektu je sodelovalo več kot 300 univerz, organizacij in podjetij, tri vesoljske agencije in 26 let trme. Najstarejše fotografije pa so posneli tudi s pomočjo slovenskega znanja.

