Se bomo lahko od leta 2024 po Rimu zapeljali kar z zračnim taksijem?

Generalni direktor rimskega letališč Marco Troncone je dejal, da bi potovanje z zračnim taksijem trajalo približno 15 minut, medtem ko bi z avtomobilom od letališča do središča Rima potrebovali kar 45 minut ali celo več. Kot je dejal generalni direktor, bo to zelo hitra povezava med letališčem in Rimom, prav tako pa bo bo to tiho potovanje prijazno za okolje, saj bo raven emisij nič.