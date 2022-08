Se je mistična pošast Nessie nekoč tudi zares potikala po škotskem višavju?

Vendar pa novoodkriti fosilni ostanki namigujejo, da bi lahko izmuzljiva Nessie morda nekoč tudi zares obstajala, poroča Euronews. Pošast z dolgim vratom in majhno glavo namreč temelji na podobi malih pleziozavrov, morskih dinozavrih, ki so izumrli pred 65 milijoni let. A znanstveniki so prav zaradi komponente morja verjeli, da Nessie ni le ogromna različica tega dinozavra. Loch Ness, kjer naj bi mistično bitje bivalo, je namreč sladkovodno jezero.

Več kot stoletje so množice turistov lovile mistično škotsko pošast Nessie, ki naj bi po pripovedkah naseljevalo sladkovodno jezero v škotskem višavju Loch Ness. Vse dozdajšnje pripovedi o videnju te sladkovodne pošasti ter njene domnevne fotografije so bile sicer ovržene.

A nova odkritja razkrivajo, da bi lahko pleziozavri preživeli tudi v neslanih vodah. Britanski in maroški znanstveniki so namreč na območju starodavne rečne struge, ki je zdaj del Sahare, odkrili fosile teh starodavnih plazilcev.

"Morda gre za nekoliko kontroverzen vidik, a kdo pravi, da so ti dinozavri tudi zares živeli v morju le zato, ker smo jih paleontologi imenovali za morske plazilce. Veliko morskih živali se je namreč preselilo tudi v sladke vode," je dejal Nick Longrich z univerze v Bathu. Razvoj sladkovodnih delfinov je tako na primer potekal v vsaj štirih fazah - v rekah Ganges, Jangce in dvakrat v Amazoniji.

Univerza v Bathu je tako v sporočilu za javnost lovcem na Nessie ponudila kanček upanja. Dejali so namreč, da je njen obstoj v luči novih ugotovitev namreč mogoč. A ob tem so nadebudne iskalce šaljivo opozorili, naj še ne poprimejo po svojih daljnogledih. Dejali so namreč, da so tudi zadnji pleziozavri izumrli istočasno kot ostali dinozavri pred 66 milijoni let.