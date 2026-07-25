Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Še korak bližje do zdravila za malo Loro

Ljubljana, 25. 07. 2026 20.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Deklica Lora

Pred enim letom smo govorili o upanju, danes govorimo o napredku, sporočajo hvaležni starši triletne Lore iz Novega mesta. S pomočjo dobrodelne Slovenije so namreč končno zbrali milijon evrov za njeno zdravilo, ki se v Avstraliji že uspešno razvija. Deklica zaradi redkega sindroma GAND ne more govoriti in hoditi, otrok s to boleznijo je le približno 500 na svetu. Starša male Lore sta ustanovila fundacijo GAND, da bi povezala starše otrok z isto boleznijo po vsem svetu in privabila tudi tuje donatorje. Upata tudi na pomoč države, ki je denimo že sofinancirala razvoj genske terapije za malega Urbana.

Za Rebeko in Jernejem je mnogo neprespanih noči, dvomov, ali sta za svojo deklico naredila dovolj in nehvaležnih prošenj javnosti. A kot pravita, sta vesela, da njuni napori niso bili zaman. "Je odleglo. Tisti ogromen, prvi del je za nami, da smo z vsemi ljudmi zbrali ta milijon," pravi Lorina mama Rebeka Marolt.

Ta je pokril razvoj zdravila za GAND, ki poteka k sreči zelo dobro.

"Se je že razvil vektor, s čimer bo gen dostavljen v celico. Zdej smo v fazi, ko se razvija mišji model ... Imamo kontrolno skupino in skupino, ki smo jo okužili s tem napačnim genom, ki ga ima Lora. Se pravi, da imajo miške GAND. In zdej se bo začela študija na miškah," je pojasnil oče Jernej Blatnik

A po preverjanju učinkovitosti in varnosti bosta na vrsti še zelo dragi produkcija zdravila ter klinična študija. Zanju si zaradi negotovosti pri razvoju genske terapije niso upali denarja zbirati vnaprej. "Računamo, da bo za vse skupaj potrebnih še tri milijone," pravita starša.

Da bi projekt dokončali skupaj s starši isto bolnih otrok, sta ustanovila Fundacijo GAND. Upata pa, da ga bo podprla tudi država. "Po zakonu, ki so ga lani, predlani sprejeli, da bodo do milijona tudi krili za našo Loro," pravi Rebeka. 

Ljudi sicer nočeta več prositi, kljub temu pa oče pravi: "Kdor se vidi v tej zgodbi, želi pomagati, lahko še vedno pomaga preko SMS sporočila LORA5 ali LORA10 na 1919, ali pa preko transakcijskega računa od Palčice pomagalčice."

Lora bo septembra praznovala že četrti rojstni dan in prej kot dobi zdravilo oziroma zaustavijo bolezen, manjše bodo njene posledice. "Po časovnici naj bi se to zgodilo v začetku leta 2028," je optimističen njen oče. 

Dodatno upanje, da tudi njuno malčico čaka boljše življenje, pa jima vliva napredek malega Urbana, ki sedem mesecev po prejemu zdravila za sindrom CTNNB1 hodi in govori. "Mislim, da je Urban neka zvezda severnica, ki vodi Loro naprej," pravi Lorin oče. 

lora zdravilo gand

Globalni izpad ChatGPT-ja

24ur.com Za dveletno Loro obstaja upanje v Avstraliji
24ur.com Koraki za Urbana: zbiranje denarja s pomočjo akrobatskih trikov
24ur.com Matic z redko gensko boleznijo, zdravilo pa vrtoglavih 3,2 milijona evrov
24ur.com Boj triletne Lore: za razvoj genske terapije potrebuje 150.000 evrov
24ur.com Otroci na pomoč mali Karolini: na pot krenila štafeta za življenje
24ur.com Genska terapija v ZDA edino upanje za 11-letno Lano
24ur.com Redke bolezni: Napredek obravnave bolnikov še vedno prepočasen
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
dominvrt
Portal
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
okusno
Portal
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820