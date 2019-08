Še letos serijska proizvodnja prvega ruskega električnega avtomobila

Patentni dokument za model električnega avtomobila Zetta je bil v bazi ruskega zveznega inštituta za industrijsko lastnino objavljen v začetku tega meseca. "Podjetje namerava s certifikacijo končati do jeseni in v tem primeru lahko govorimo o začetku serijske proizvodnje še pred koncem tega leta," je povedal minister za industrijo in trgovino Denis Manturov.

Zetta je prvi ruski električni avtomobil, ki ga bodo serijsko proizvajali v istoimenski tovarni v mestu Toljati v Samarski oblasti. Vodstvo podjetja Zetta, ki ima podporo ministrstva za industrijo in trgovino, cilja tako na domači kot tuji trg.

Ogrodje avtomobila bo tvorila kovinska konstrukcija s paneli iz kompozitnega materiala, za pogon pa bodo skrbeli štirje indukcijski motorji, vgrajeni neposredno v kolesa. Zetta bo z enim polnjenjem baterije lahko prepeljala od 300 do 560 kilometrov,