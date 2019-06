Se na skrajnem ruskem vzhodu prebuja speči vulkan? 'Spomnite se Pompejev'

Do leta 2017 je vulkan Boljšaja Udina veljal za spečega, takrat pa so znanstveniki zaznali povečano seizmično aktivnost. Ivan Koulakov, geofizik z Inštituta za geologijo in geofiziko Trofimuk, sedaj verjame, da bi vulkan lahko znova označili za aktivnega: "Izbruh bi se lahko zgodil vsak trenutek,"je povedal za CNN.

V okolici vulkana, ki se dviguje na 2923 metrih nadmorske višine, so med letom 1999 in septembrom 2017 zaznali približno 100 seizmičnih dogodkov. Nato pa se je oktobra 2017 začel 'prebujati' - zaznali so "nenavadno povečanje" seizmične aktivnosti in do februarja letos zabeležili 2400 seizmičnih dogodkov. Istega meseca se je pod Udino zgodil potres z magnitudo 4,3.

Od maja do julija lani so znanstveniki iz Rusije, Savdske Arabije in Egipta opravili raziskavo, postavili štiri začasne nadzorne postaje za spremljanje seizmične aktivnosti in analizirali 559 seizmičnih dogodkov. Ugotovitve so objavili v Reviji za vulkanologijo in geotermalne raziskave (Journal of Volcanology and Geothermal Research).