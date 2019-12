Sedem danskih najstnikov in njihovo življenje po šestih urah klinične smrti

"Nek moški je tekel proti nam in ponavljal besede: 'Vsi so mrtvi, vsi so mrtvi’," zdravnik Steen Barnungpripoveduje o dnevu pred osmimi leti, ko so sedem najstnikov pripeljali v bolnišnico. Bili so klinično mrtvi.

Mlada Katrineje za BBCspregovorila o dnevu, ki je njeno življenje za vedno zaznamoval. Ona in njenih 12 sošolcev so bili na šolskem izletu v slabem vremenu. "Bilo je zelo vetrovno. Čoln se je prevrnil, ko smo bili z njim sredi morja … Vsi so pristali v vodi," pove Casper. "Pristala sem pod čolnom. Nočna mora se je začela – vsi so kričali, zdelo se mi je neresnično. Čutil in videl si lahko paniko," pa razlaga Katrine. Učitelj jim je naročil, da morajo plavati proti obali, ker bodo drugače umrli. Voda je imela le dve stopinji Celzija, bili pa so več sto metrov stran od kopnega. "Nisem mogel plavati. Eden izmed mojih prijateljev mi je poskušal pomagati, a vseeno sem bil kmalu klinično mrtev zaradi temperature vode," o svojih spominih razlaga Casper. Bil je eden izmed sedmih otrok, ki se jim je ustavilo srce in so tehnično umrli.

Katrine je bila ena izmed otrok, ki so plavali proti obali – bila je hudo podhlajena, ko pa je dosegla kopno, se je izgubila v bližnjem gozdu. "Bilo je zelo težko, ker nisem imela nobene moči, noge so mi kar klecale. Kar naprej sem padala na tla. Takrat sem pomislila: ’V redu, to je to, zdaj bom umrla’," je povedala. "Potem sem zagledala moškega in začela kričati na pomoč," o trenutku, ko je videla žarek upanja. Ko so do fjorda Præstø prispeli reševalci, so otroci bili klinično mrtvi že več kot dve uri.