Sedemletnik umrl po operaciji mandljev: 'Zgodi se redko, a sedmi dan je kritičen'

Dečka so prejšnji teden odpustili iz bolnišnice, v četrtek pa so ga v težkem stanju pripeljali na urgenco, kjer so se zdravniki neuspešno borili za njegovo življenje.

V bolnišnici so za Jutarnji list potrdili informacijo, da so dečku pred tednom dni na Kliniki za otorinolaringologijo in kirurgijo glave in vratu opravili tonzilektomijo. Bolnišnica je o dogodku obvestila ministrstvo za zdravje in policijsko postajo Črnomerec. Uveden je tudi notranji nadzor, s katerim se preučujejo vse okoliščine tega primera. Dodatne odgovore o točnem vzroku dečkove smrti naj bi dala obdukcija, ki bo opravljena na Oddelku za sodno medicino Medicinske fakultete v Zagrebu. Povedala bo tudi, ali je ta tragedija posledica operacije ali kakšne druge zdravstvene težave.

O morebitnih zapletih ob odstranitvi tonzilektomije, ki v kirurgiji velja za preprost rutinski poseg, so se hrvaški novinarji pogovarjali z otorinolaringologoma prof. dr. Davorjem Vagićem in prof.dr. Ratkom Prstačićem.

"Operiramo okoli tristo otrok na leto, zapleti so zelo redki, a je treba reči – se zgodijo. Na srečo pa ni bilo smrtnih žrtev. Zapleti so vedno možni pri vsakem, še tako preprostem, rutinskem posegu, tudi pri operaciji mandljev," pravi Prstačić. Najbolj se kirurgi pri odstranjevanju mandljev bojijo akutne krvavitve.

"Lahko na primer pride do arterijske krvavitve, otroci pa so majhni in ne potrebujejo veliko, da izkrvavijo. Kritičnih je prvih 24 ur, toliko časa ostanejo otroci po posegu v bolnišnici. Kritičen je tudi sedmi dan po operaciji, ko se pojavijo t. i. fibrinske obloge (kraste) na rani, saj se lahko zgodi, da se odstrani večja plast in potem pride do večje krvavitve. Dodatna nevarnost je, če se to zgodi med otrokovim spanjem, takrat pride do aspiracije krvi, pojavijo se težave z dihanjem, kar je lahko usodno," dodaja strokovnjak.

Vagić pa dodaja, da so zapleti po operaciji mandljev možni tudi dva tedna po posegu pri bolnikih, ki imajo kakšno hematološko bolezen ali če jemljejo velike količine analgetikov, ki lahko motijo koagulacijo. Zaključi pa, da so, tudi v primeru zapletov, na srečo smrtni izidi zelo redki.