Segrevanje ozračja bo povzročilo obsežne izbruhe škodljivcev

Podnebne spremembe, ki so tudi plod človeških rok, bodo povzročile kaos v svetu žuželk, ugotavlja nova raziskava. Temperaturne spremembe namreč spreminjajo njihove življenjske navade, kar bo povzročilo obsežne izbruhe škodljivcev.

Pred nekaj dnevi je bil v znanstveni reviji Ecology Letters objavljen članek, ki podrobneje raziskuje vpliv temperature na zmožnost interakcije med žuželkami in rastlinami, pa tudi spremembe njihovih življenjskih navad. Vse višje temperature naj bi namreč pri žuželkah izničile zmožnost prepoznavanja življenjskih ciklov rastlin. To bi lahko v prihodnosti povzročilo izgubo pomembnih rastlinskih vrst in vzpon škodljivih živali. "Podnebne spremembe bodo imele večplastne učinke na skupnosti žuželk in celotne ekosisteme," je povzel soavtor prispevka Thomas Powell.

Nato je razložil, da podnebne spremembe nimajo enakega učinka na vse vrste žuželk. Tiste, ki so bolj odporne, lahko v vročem okolju še bolje uspevajo. Spet drugim pa grozi izumrtje. Med najbolj odpornimi pa so pogosto ravno škodljivci, kot so kobilice in različni hrošči. Ti se na podnebne spremembe odzivajo tudi s selitvami. To pomeni, da bi se jih lahko na območjih, kjer bi bila klima zanje ustrezna, nabralo preveč, saj se vrste, ki so v prehranski verigi višje, tja ne bi preselile. "Lahko bi se pojavili razširjeni izbruhi žuželk škodljivcev," je pojasnil Powell.

Ogrožene ose, ki jedo škodljivce, pa tudi obstoj čebel in metuljev To se je že zgodilo v 50. letih prejšnjega stoletja pri glogovih muhah. Takrat se je ena izmed skupin te muhe odločila, da bo začela uživati sadeže jablan in ne gloga. To je povzročilo premik pri navadah muh, tudi njihovi reprodukciji, ose, ki jedo črvičke te muhe, pa so ostale brez hrane.

