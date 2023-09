Šest tehnoloških velikanov je dobilo status 'vratarja'

Status vratarja je vezan na platforme, ki jih upravljajo ti tehnološki velikani. Skupno so določili 22 platformnih storitev. Pri Alphabetu so to med drugim iskalnik Chrome, Google zemljevidi, Google Play in Youtube, pri Meti pa Facebook, Instagram, Messenger in Whatsapp. Pri Applu je ena od določenih storitev operacijski sistem iOS, pri Microsoftu pa Windows. Pri Amazonu so kot platformo, na katero je vezan status vratarja, med drugim določili spletno tržnico Amazon Marketplace, pri ByteDanceu pa družbeno omrežje TikTok.

Bruselj je podjetja Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta in Microsoft v skladu z aktom o digitalnih trgih označil za t. i. vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega pa imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.

Tako bo uporabnikom zagotovljena boljša operativnost s storitvami drugih ponudnikov, ki so alternativa vratarjevim storitvam. Na voljo jim bodo boljše storitve in nižje cene. Poleg tega bodo preprosteje zamenjali platformo. Omogočena bo tudi povezljivost storitev sporočanja, tako bodo lahko pošiljali sporočila med različnimi aplikacijami.

Vratarji bodo morali tretjim osebam v določenih okoliščinah omogočati interoperabilnost oz. medobratovalnost z lastnimi storitvami. Poleg tega bodo morali poslovnim uporabnikom omogočiti dostop do podatkov, ki jih ustvarijo pri uporabi vratarjeve platforme. Omogočiti pa jim bodo morali tudi promocijo svoje ponudbe in sklepanje pogodb s svojimi strankami zunaj platforme.

Poslovni uporabniki, ki so pri ponujanju svojih storitev na enotnem trgu odvisni od vratarjev, bodo imeli pravičnejše poslovno okolje. Inovatorjem in tehnološkim zagonskim podjetjem se bodo odprle nove priložnosti za konkurenčno delovanje in razvoj inovacij v okolju spletnih platform, ne da bi jim bilo treba upoštevati nepravične pogoje, ki omejujejo njihov razvoj.

Pol leta časa, da se prilagodijo

Tehnološki velikani imajo zdaj do marca prihodnje leto čas, da svoje delovanje prilagodijo novim pravilom. Posamezna sicer začnejo veljati že danes, eno od teh je obveznost obveščanja Komisije o poslovnih prevzemih oziroma združitvah.

Če tako imenovani vratarji ne bodo upoštevali novih pravil, jih lahko doleti finančna kazen v višini 10 odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta.

Pri Applu so v odzivu na odločitev Evropske komisije zapisali, da so zaradi tveganj, ki jih predstavljajo nova pravila Bruslja, "zelo zaskrbljeni". "Gre za tveganja na področju zasebnosti uporabnikov in varnosti njihovih podatkov. "Osredotočili se bomo na to, kako te vplive ublažiti," so navedli.

Iz TikToka so sporočili, da se z odločitvijo Evropske komisije ne strinjajo. "Podpiramo cilj ustvariti konkurenčno okolje v Evropi, a se s to odločitvijo ne moremo strinjati," so zapisali. Kot so dodali, jih je posebej razočaralo to, da odločitev ne temelji na tržni raziskavi. "Ocenjujemo možnosti glede naših naslednjih korakov," so še sporočili.