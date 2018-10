Ste tudi vi živčno osveževali Instagram?

Potem ko so pred dnevi s Facebooka sporočili, da so doživeli hekerski napad, se je danes sesul še Instagram. Uporabniki širom sveta so namreč dopoldan sporočali, da ne morejo osvežiti objav.

Aplikacija za deljenje fotografij je, glede na spletni servis Down Detector, težave zabeležila ob 9.16, interaktivni zemljevid pa kaže, da so se težave z aplikacijo pojavile v Evropi, Avstraliji, na Japonskem, v Severni Ameriki, Indiji, Maleziji in Indoneziji.

Uporabniki so na šaljiv način sporočili, kako se soočajo s težavami.