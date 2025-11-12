Severni sij obarval nebo tudi nad Slovenijo

Severni sij se je na nebu pojavil okoli 3. ure in vztrajal do zgodnjih jutranjih ur, preden se je zdanilo. Najbolj viden je bil na območjih, kjer ni svetlobnega onesnaženja in megle.
Kot je na omrežju X zapisal poznavalec severnega sija Jure Atanackov, je bil tokratni pojav z izrazitimi žarki dobro viden tudi s prostim očesom.
Po poročanju portala Space gre za najmočnejši sončni izbruh letos in najintenzivnejši po oktobru 2024.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
"Po trenutnih napovedih obstaja velika možnost za pojav severnega sija tudi nocoj, torej v sredo, 12. novembra, predvsem med 18. in 23. uro po lokalnem času," napovedujejo na portalu Neurje.si.
Severni sij je sicer vse ljubitelje nebesnih pojavov razveselil že za silvestrovo in na prvi večer novega leta.
Kaj je geomagnetna nevihta?
Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je pojav, pri katerem se pod vplivom močnejšega in bolj dinamičnega sončevega vetra Zemljino magnetno polje stisne, zmanjša in spreminja. Med geomagnetnim viharjem se obroč polarnega sija razširi in polarni sij je viden dlje od polarnih območij proti ekvatorju. Močnejša kot je geomagnetna nevihta, dlje proti ekvatorju je viden polarni sij.
Severni sij je svetloba, ki jo oddajajo atomi in molekule v ozračju po trku z nabitimi delci iz sončevega vetra. Pojavlja se v nekaj značilnih barvah, pri čemer je najpogostejša barva zelena. Ta je tipična na severu na Arktiki, Islandiji in v Skandinaviji.
