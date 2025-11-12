Severni sij obarval nebo tudi nad Slovenijo

Zjutraj je nebo nad Slovenijo in širše obarval svetlo rdeč in moder severni sij. Prizore obarvanega neba so ujele tudi kamere. Sij je bil pri nas nazadnje viden na prvi večer novega leta.

Severni sij se je na nebu pojavil okoli 3. ure in vztrajal do zgodnjih jutranjih ur, preden se je zdanilo. Najbolj viden je bil na območjih, kjer ni svetlobnega onesnaženja in megle.

Kot je na omrežju X zapisal poznavalec severnega sija Jure Atanackov, je bil tokratni pojav z izrazitimi žarki dobro viden tudi s prostim očesom. Po poročanju portala Space gre za najmočnejši sončni izbruh letos in najintenzivnejši po oktobru 2024.

"Po trenutnih napovedih obstaja velika možnost za pojav severnega sija tudi nocoj, torej v sredo, 12. novembra, predvsem med 18. in 23. uro po lokalnem času," napovedujejo na portalu Neurje.si. Severni sij je sicer vse ljubitelje nebesnih pojavov razveselil že za silvestrovo in na prvi večer novega leta.

Kaj je geomagnetna nevihta?