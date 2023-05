'Si to ti v filmu?' Nisi in bolje, da ne klikneš na povezavo

Gre za že dolgo znane in še vedno uspešne "phishing prevare" oziroma za ribarjenje za podatki. Spletna stran, na kateri naj bi vpisali geslo, posnema pravo, a je lažna in pod nadzorom napadalcev. "Če uporabnik vpiše podatke, jih s tem pravzaprav sporoči napadalcem, ki se kasneje vpišejo na njegov račun na Facebooku in prek Messengerja naprej pošiljajo lažna sporočila v zasebnih pogovorih in skupinah," opozarjajo strokovnjaki za kibernetsko varnost. In dodajajo, da so na račun osebe na Facebooku, od katere ste prejeli vprašanja, kot so "Ali si ti v tem filmu"? ali pa "Poglej, kdo je umrl v nesreči, mislim, da ga poznam", zagotovo vdrli.

Kako ukrepati?

Če torej taka sporočila prihajajo z vašega računa, ukrepajte takoj. Najprej zamenjajte geslo in si, če je še nimate, omislite dvostopenjsko avtentikacijo. Geslo naj bo močno. Če ste isto geslo uporabljali tudi kje drugje, ga morate zamenjati povsod.