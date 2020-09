Sij Metal Ravne sodeluje pri enem najdražjih znanstvenih projektov na svetu

Skupina SIJ oziroma njena druga največja družba SIJ Metal Ravne je dobavila nerjavno jeklo, iz katerega bodo izdelali prirobnico za tokamak fuzijskega reaktorja ITER. Gre za trenutno enega najbolj največjih, najzahtevnejših in najdražjih projektov na svetu.

Mednarodni eksperimentalni termonuklearni reaktor ITER je ogromen fuzijski reaktor, ki ga ob sodelovanju 35 držav gradijo na 42 hektarjih v kraju Saint-Paul-lez-Durance na jugu Francije. Projekt naj bi trajal 30 let (10 let gradnje in 20 let delovanja), stal pa bo približno 20 milijard evrov. Tako bo postal drugi najdražji znanstveni projekt po Mednarodni vesoljski postaji.

Namen poskusnega reaktorja bo preučevati postopek pridobivanja elektrike z zlivanjem vodikovih jeder, s čimer bi posnemali postopek nastajanja energije Sonca.

Jedro projekta je ravno tokamak, okrogli reaktor, katerega sestavni del je trimetrska prirobnica, narejena iz 36 ton jekla. Ker gre za dobavo zelo zahtevnih izdelkov z visokim varnostnim nivojem in z visokododano vrednostjo, so morali v SIJ Metalu Ravne dokazati, da so sposobni zagotavljati procese, ki jih narekujejo visoke zahteve projekta ITER.