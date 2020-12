'Starodavna Sikstinska kapela': stenske poslikave prikazujejo izumrla ledenodobna bitja

Raziskave in arheološka izkopavanja, ki so jih izvedli raziskovalci z Nacionalne univerze Kolumbija, Univerze Antioquia in Univerze Exeter, so potekala že v letih 2017 in 2018, sedaj pa so znani tudi izsledki raziskav. Na skalnih stenah Amazonije so arheologi odkrili naslikane že izumrle živali, med drugim mastodon (prednik današnjih slonov, ki je izumrl približno 5000 let pr.n.št.), veliki lenivci in ledenodobni konji, so v sporočilu za javnost zapisali pri Univerzi Exeter. Zraven so upodobljene tudi druge živali, kot so kače, netopirji, želve in ptice.

Stenske poslikave segajo med 11.800 in 12.600 leti v preteklost, tako so nastale proti koncu zadnje ledene dobe. Na tisoče poslikav so arheologi odkrili na treh skalnih stenah na severnem robu kolumbijskega amazonskega gozda. Gre za eno najobsežnejših odkritij prazgodovinske umetnosti na svetu, arheologi so poslikave poimenovali za "starodavno Sikstinsko kapelo".

"Poslikave prikazujejo, kako so ljudje živeli med veliki, sedaj že izumrlimi živalmi, ki so jih lovili," je za BBC dejal José Iriarte z Univerze Exeter. Drug član raziskovalne ekipe Mark Robinson dodaja, da nam podobe nudijo vpogled v življenja zgodnjih prebivalcev tega območja. "V to regijo so se naselili v času velikih podnebnih sprememb. Amazonski gozd se je še vedno razvijal v deževni gozd, kot ga poznamo danes."

Poslikave so se vse do danes tako dobro ohranile, ker so naslikane na skalnih stenah, ki so v veliki meri zaščitene pred okoljem, vetrom in dežjem. Nekatere so naslikane dokaj visoko, po mnenju arheologov so verjetno izdelali posebne lestve, da so dosegli to višino. Ljudje, ki so ustvarili to "starodavno sikstinsko kapelo" so bili lovci in nabiralci, prehranjevali so se s plodovi dreves, ribarili so v bližnjih rekah, jedli tudi piranje in aligatorje, pa tudi kače in žabe, so še zapisali pri univerze v sporočilu za javnost.

Stenske poslikave iz istega obdobja so v preteklosti odkrili tudi v osrednji Braziliji, a novoodkrite podobe so bolj natančne in tako bolje predstavljajo, kako so izgledala že izumrla bitja.