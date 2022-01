Silovita eksplozija meteorja na novoletni dan stresla prebivalce Pittsburgha

Glasen hrup in tresenje so čutili tudi prebivalci South Hillsa in nekaterih drugih območij. Oblasti so že takoj sporočile, da niso zaznale nobene potresne aktivnosti, glasnega groma ali udara strele, ter dejale, da gre najverjetneje za eksplozijo meteorja. To so v vesoljski agenciji kasneje istega dne tudi potrdili. "Bolid je v Pensilvaniji na novoletni dan malo pred 11.30 povzročil močan zvok. Seznanjeni smo s številnimi poročili državljanov," so sporočili pri Nasi.